☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 17 Shtator 2026
S&P 500 7,552 ▼0.45%
DOW 51,462 ▼1.21%
NASDAQ 25,978 ▼0.01%
NAFTA 101.99 ▼0.43%
ARI 4,328 ▼1.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $76,366 ▲ +0.53% ETH $2,440 ▲ +1.35% XRP $1.2963 ▼ -0.11% SOL $99.6300 ▲ +2.42%
S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 101.99 ▼0.43 % ARI 4,328 ▼1.35 % S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 101.99 ▼0.43 % ARI 4,328 ▼1.35 %
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
17 Sht 2026
Breaking
Censurë, IA dhe deepfake: Lufta online rreth ‘Revolucionit të Flamingove’ Media franceze: Shqipëria, mes transformimit modern dhe një trashëgimie të pasur kulturore FOKUS – Numri i sëmundjeve nuk mjafton për të përcaktuar rrezikun te të moshuarit Hollywood kërkon stimul federal për kinematografinë: Studimi premton 143 mijë vende pune në vit Dëgjesë publike në Gjykatën Kushtetuese: A mund ta kushtëzojë shteti kopshtin me vaksinimin e detyrueshëm?
Menu
Mali i Zi

Reagime të reja në Mal të Zi pas dënimit të krerëve të UÇK-së: Gjeloshaj mbron qëndrimin, HRA dënon drejtësinë selektive

Dënimi i ish-krerëve të UÇK-së nga Dhomat e Specializuara në Hagë ka shkaktuar reagime të ashpra në Mal të Zi, nga qeveria te organizatat për të drejtat e njeriut.

· 2 min lexim
Nik Gjeloshaj, zëvendëskryeministër i Malit të Zi (Foto: Bojan Gnjidić / Qeveria e Malit të Zi)
Nik Gjeloshaj, zëvendëskryeministër i Malit të Zi (Foto: Bojan Gnjidić / Qeveria e Malit të Zi)

Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë dënuan me burg ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës: Hashim Thaçi dhe Jakup Krasniqi u dënuan me nga 25 vjet burg, Kadri Veseli me 18 vjet dhe Rexhep Selimi me 13 vjet, për krime lufte — burgim i paligjshëm, trajtim mizor, torturë dhe vrasje. Ata u liruan nga akuzat për krime kundër njerëzimit. Vendimi është i shkallës së parë dhe mbrojtja ka të drejtë ankimi.

Zëvendëskryeministri malazez Nik Gjeloshaj (Forumi Shqiptar), i cili e kishte quajtur vendimin “të turpshëm”, mbron sot qëndrimin e tij: sipas tij, rastet nuk krahasohen — Ratko Mlladiq është dënuar përfundimisht për gjenocid, ndërsa krerët e UÇK-së janë dënuar në shkallë të parë për përgjegjësi individuale dhe procesi nuk ka përfunduar. Ministri i të Drejtave të Njeriut dhe të Minoriteteve, Fatmir Gjeka, tha se gjykata u formua me vendim të Kuvendit të Kosovës, se priten ankesa dhe se ai nuk paragjykon përfundimin e procesit.

Gazetari Predrag Nikolić, aktivistja Dina Bajramspahić dhe Elizabeta Mrnjačević nga Aksioni për të Drejtat e Njeriut (HRA) dënojnë, sipas gazetës “Vijesti”, drejtësinë selektive: krimet e “të tjerëve” dënohen, ndërsa krimet “tona” relativizohen. Nga ana tjetër, Vladimir Dobriçanin (Mali i Zi i Bashkuar) i ka bërë thirrje Qeverisë që me procedurë urgjente t’ia heqë Hashim Thaçit titullin “Qytetar Nderi i Ulqinit”, të dhënë në vitin 2015 nga Fatmir Gjeka, asokohe kryetar i Komunës së Ulqinit.

Komisionerja e BE-së për zgjerim, Marta Kos, deklaroi se Dhomat e Specializuara janë organ i pavarur dhe i paanshëm, se vendimi duhet të respektohet dhe se të dënuarit kanë të drejtë ankimi. Kabineti i presidentit malazez Jakov Milatoviq theksoi se respektimi i vendimeve të gjykatave ndërkombëtare nuk është çështje zgjedhjeje politike, por themel i shtetit të së drejtës, dhe se interpretimi selektiv i drejtësisë është i papranueshëm. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e quajti vendimin “padrejtësi të papranueshme”; reagime të ngjashme erdhën edhe nga zyrtarë të tjerë kosovarë dhe kryeministri shqiptar Edi Rama.

Burimi: Vijesti

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu