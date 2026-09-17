Reagime të reja në Mal të Zi pas dënimit të krerëve të UÇK-së: Gjeloshaj mbron qëndrimin, HRA dënon drejtësinë selektive
Dënimi i ish-krerëve të UÇK-së nga Dhomat e Specializuara në Hagë ka shkaktuar reagime të ashpra në Mal të Zi, nga qeveria te organizatat për të drejtat e njeriut.
Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë dënuan me burg ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës: Hashim Thaçi dhe Jakup Krasniqi u dënuan me nga 25 vjet burg, Kadri Veseli me 18 vjet dhe Rexhep Selimi me 13 vjet, për krime lufte — burgim i paligjshëm, trajtim mizor, torturë dhe vrasje. Ata u liruan nga akuzat për krime kundër njerëzimit. Vendimi është i shkallës së parë dhe mbrojtja ka të drejtë ankimi.
Zëvendëskryeministri malazez Nik Gjeloshaj (Forumi Shqiptar), i cili e kishte quajtur vendimin “të turpshëm”, mbron sot qëndrimin e tij: sipas tij, rastet nuk krahasohen — Ratko Mlladiq është dënuar përfundimisht për gjenocid, ndërsa krerët e UÇK-së janë dënuar në shkallë të parë për përgjegjësi individuale dhe procesi nuk ka përfunduar. Ministri i të Drejtave të Njeriut dhe të Minoriteteve, Fatmir Gjeka, tha se gjykata u formua me vendim të Kuvendit të Kosovës, se priten ankesa dhe se ai nuk paragjykon përfundimin e procesit.
Gazetari Predrag Nikolić, aktivistja Dina Bajramspahić dhe Elizabeta Mrnjačević nga Aksioni për të Drejtat e Njeriut (HRA) dënojnë, sipas gazetës “Vijesti”, drejtësinë selektive: krimet e “të tjerëve” dënohen, ndërsa krimet “tona” relativizohen. Nga ana tjetër, Vladimir Dobriçanin (Mali i Zi i Bashkuar) i ka bërë thirrje Qeverisë që me procedurë urgjente t’ia heqë Hashim Thaçit titullin “Qytetar Nderi i Ulqinit”, të dhënë në vitin 2015 nga Fatmir Gjeka, asokohe kryetar i Komunës së Ulqinit.
Komisionerja e BE-së për zgjerim, Marta Kos, deklaroi se Dhomat e Specializuara janë organ i pavarur dhe i paanshëm, se vendimi duhet të respektohet dhe se të dënuarit kanë të drejtë ankimi. Kabineti i presidentit malazez Jakov Milatoviq theksoi se respektimi i vendimeve të gjykatave ndërkombëtare nuk është çështje zgjedhjeje politike, por themel i shtetit të së drejtës, dhe se interpretimi selektiv i drejtësisë është i papranueshëm. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e quajti vendimin “padrejtësi të papranueshme”; reagime të ngjashme erdhën edhe nga zyrtarë të tjerë kosovarë dhe kryeministri shqiptar Edi Rama.
Burimi: Vijesti
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