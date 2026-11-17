Red Sox bien dakord me Michael Ariasin për kontratë të ligave të vogla
Boston Red Sox ranë dakord me relieverin Michael Arias për një kontratë të ligave të vogla, raportoi Andrew Parker i Sox Prospects, i cituar nga MLB Trade Rumors. Arias do të jetë në kampin pranveror si i ftuar jashtë liste (non-roster invitee).
Arias e kaloi sezonin 2026 në Double-A me organizatën e New York Yankees, ku regjistroi ERA 5.20 në 53⅔ ininge, duke eliminuar me strikeout 24% të goditësve përballë një shkalle bazash falas prej 10%. Ai kishte arritur Triple-A me organizatën e Chicago Cubs më 2024, por dy sezonet në sistemin e New York-ut i ndau mes High-A dhe Double-A.
Ai ka qenë në listat prej 40 lojtarësh në dy sezone: Cubs ia zgjodhën kontratën pas sezonit 2023 për ta mbrojtur nga drafti Rule 5, e caktuan për largim (DFA) në sezonin e pasuar dhe ia shitën kontratën New York-ut; Yankees e mbajtën në listën prej 40 lojtarësh gjatë gjithë vitit të kaluar, nuk i ofruan kontratë (non-tender) në fund të sezonit, e rikthyen menjëherë me kontratë të ligave të vogla, por nuk e ngjitën kurrë mbi Double-A për shkak të performancës modeste.
MLB Trade Rumors vlerëson se Arias e ka të vështirë të fitojë vend në kamp, por shpreson për një caktim fillestar në Triple-A Worcester dhe një shans për debutimin në MLB gjatë sezonit. Ish-lojtar i shkurtër (shortstop) i konvertuar, ai hedh vetëm prej vitit 2021; tërhoqi vëmendje si perspektivë për materialin e tij të papërpunuar, por ka vuajtur për të hedhur mjaftueshëm strike — megjithatë shkalla e tij e bazave falas këtë vit ishte më e ulëta në një sezon të plotë dhe në Ligën Dimërore Dominikane ka dhënë vetëm tre baza falas në 10⅔ ininge deri tani.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.