Mets shkëmbejnë Juan Arnaudin te Rangers për 250 mijë dollarë hapësirë bonusi ndërkombëtar
Mets po dërgojnë hedhësin e djathtë Juan Arnaud te Texas Rangers në këmbim të hapësirës së bonusit ndërkombëtar, sipas raportimeve të shumta, përfshirë Shawn McFarland të Dallas Morning News. Arnaud u caktua te Hub City në High-A.
Francys Romero i BeisbolFR raporton se Mets morën 250 mijë dollarë në para të bonusit ndërkombëtar. Paratë e bonusit mund të shkëmbehen në këste prej 250 mijë dollarësh.
Ka mbetur rreth një muaj në periudhën për nënshkrimin e talenteve ndërkombëtare; dritarja mbyllet më 15 dhjetor. Mets kishin 5.44 milionë dollarë për të shpenzuar në këtë periudhë, shifra më e ulët në ligë, e barabartë me disa ekipe të tjera, sipas AP-së.
Arnaud u nënshkrua si agjent i lirë ndërkombëtar nga Republika Domenikane në vitin 2021. Ai ka hedhur pesë sezone në nivelet e ulëta të ligave të vogla, arriti në High-A në fund të fushatës së vitit 2025 dhe e përsëriti atë nivel këtë sezon me Brooklyn: një ERA prej 2.79 në 51 2/3 innings, me një normë të fortë goditjesh prej 30.6%, por edhe me një normë të lartë ecjesh prej 16.1%. Ai është 23 vjeç.
Meqenëse ka kaluar pesë sezone në ligat e vogla, Arnaud është i kualifikuar për draftin Rule 5. Ekipet kanë kohë deri në orën 5 pasdite CT të martën për të mbrojtur lojtarët duke i shtuar në listën prej 40 lojtarësh; drafti Rule 5 është planifikuar për 9 dhjetor.
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