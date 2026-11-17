Borxhet ndaj shtetit në Greqi: hapet brenda pak ditësh platforma për rregullimin me 120 këste
Parlamenti grek votoi skemën e re me 120 këste, platforma për aplikimet hapet brenda pak ditësh dhe mbi 1 milion tatimpagues marrin një shans të dytë për të shlyer borxhet ndaj shtetit.
Pas votimit në Parlament të skemës së re për shlyerjen e borxheve me 120 këste, siç njofton ERT, platforma elektronike për dorëzimin e aplikimeve do të hapet brenda pak ditësh. Sipas raportimit të ERT, mbi 1 milion tatimpagues marrin një shans të dytë për të shlyer më shumë borxhe ndaj Zyrës së Taksave dhe fondeve të sigurimeve shoqërore, me barrë mujore më të ulët, duke shmangur sekuestrimet, ankandet e pasurisë dhe ndjekjet penale.
Skema u vjen në ndihmë edhe atyre që tashmë janë në rregullimin me 72 këste: ata mund ta transferojnë tepricën e mbetur në skemën e re me 120 këste dhe ta ulin këstin mujor deri në 40%, me kusht që skema ekzistuese të jetë ende aktive. Platforma për aplikimet do të qëndrojë e hapur deri më 30 qershor 2027.
Për t’u kualifikuar, borxhet duhet të jenë bërë të vonuara deri më 31 dhjetor 2024, të mos kenë qenë në një skemë aktive më 30 shtator 2026 dhe të mos kenë hyrë në një skemë tjetër apo në një marrëveshje gjyqësore. Përjashtohen borxhet që vijnë nga kthimi i ndihmës së paligjshme shtetërore. Gjithashtu, aplikanti nuk duhet të ketë borxhe të tjera të vonuara, ose borxhet që nuk kualifikohen duhet të jenë rregulluar në mënyrë ligjore; borxhet e krijuara pas 1 janarit 2025 duhet të paguhen ose të futen në skemën e përhershme me 24 ose 48 këste. Kërkohet gjithashtu dorëzimi i deklaratave të tatimit mbi të ardhurat për pesë vitet e fundit, deri në vitin tatimor 2024, si dhe mospasja e një dënimi përfundimtar për evazion fiskal apo kontrabandë.
Kësti i parë duhet të paguhet brenda tre ditëve të punës nga dorëzimi i aplikimit, ndërsa këstet e tjera deri në ditën e fundit të punës të çdo muaji. Kësti minimal mujor është 30 euro, interesi vjetor është 5,84%, ndërsa vonesa e një kësti sjell një shtesë mujore prej 15%.
Për sa kohë që debitori respekton skemën, ai merr certifikatën e rregullsisë tatimore, ndjekja penale pezullohet — dhe shuhet plotësisht pas shlyerjes së plotë të borxhit — ndërsa pezullohen marrja e masave të reja shtrënguese dhe vazhdimi i ekzekutimit të detyruar. Megjithatë, skema humbet dhe teprica bëhet menjëherë e kërkueshme nëse debitori nuk paguan dy këste mujore radhazi ose vonon dy këstet e fundit për më shumë se dy muaj, apo nëse nuk rregullon borxhet e tjera të vonuara brenda afateve të përcaktuara.
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