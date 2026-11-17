Cuylle shënon dy herë, Rangers mundin Canadiens 3-1 në natën e 100-vjetorit të debutimit të tyre në NHL
New York Rangers festuan 100-vjetorin e ndeshjes së tyre të parë në NHL me fitore. Sipas Associated Press, Will Cuylle shënoi dy herë, përfshirë golin vendimtar në inferioritet numerik në minutën e fundit të periodës së dytë, dhe Rangers mundën Montreal Canadiens 3-1 të hënën në mbrëmje në Madison Square Garden. Ndeshja erdhi saktësisht 100 vjet pas debutimit të Rangers më 16 nëntor 1926, kur ata fituan 1-0 ndaj Montreal Maroons.
Perioda e parë u mbyll pa gola. Montreal kaloi përpara në 7:59 të periodës së dytë, kur Phillip Danault devijoi gjuajtjen e Lane Hutson, me asistim edhe nga Noah Dobson. Epërsia zgjati më pak se dy minuta: në 9:47, Will Cuylle devijoi në rrjetë gjuajtjen e Marcus Pettersson, me asistim nga J.T. Miller, për golin e tij të pestë të sezonit dhe barazimin 1-1.
Goli vendimtar erdhi në 19:03 të periodës së dytë, kur Rangers ishin në inferioritet numerik. Sipas Reuters, Cuylle mbylli një kundërsulm dy kundër një nga rrethi i djathtë, pas asistimit të Adam Fox, për golin e tij të gjashtë të sezonit dhe epërsinë 2-1, vetëm 57 sekonda para fundit të periodës. Cuylle kishte pesë ndeshje pa pikë para kësaj mbrëmjeje.
Në periodën e tretë, Scott Morrow e çoi rezultatin në 3-1 në 6:44, me gjuajtje nga brenda vijës blu, pas asistimit të Noah Laba. Për Morrow ishte goli i parë i sezonit, i pari me Rangers dhe vetëm i dyti në karrierën e tij.
Portieri Joonas Korpisalo bëri 24 pritje nga 25 gjuajtje dhe fitoi startin e tretë radhazi pas kthimit nga dëmtimi që e mbajti jashtë për më shumë se pesë javët e para të sezonit. Te Montreal, Jacob Fowler bëri 23 pritje nga 26 gjuajtje. Rangers mbyllën me sukses të katër inferioritetet numerike dhe regjistruan fitoren e tretë radhazi dhe të gjashtën në shtatë ndeshjet e fundit, duke u përmirësuar në 9-2-0 në shtëpi. Canadiens pësuan humbjen e dytë radhazi dhe të tretën në katër ndeshjet e fundit. Në ceremoninë para ndeshjes morën pjesë legjenda të Rangers dhe anëtarë të familjeve të yjeve të ndjerë të ekipit.
Burimi: Associated Press, Reuters dhe NHL.
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