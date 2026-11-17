Yankees kanë treguar interes për Arozarenën, i cili refuzoi zyrtarisht ofertën kualifikuese të Mariners
Sipas Jon Heyman të New York Post, të cituar nga MLB Trade Rumors, New York Yankees shprehën interes për Randy Arozarenën gjatë takimeve të menaxherëve të përgjithshëm (GM Meetings) javën e kaluar. Yankees janë në kërkim të një goditësi të djathtë, edhe pse përshtatja në listë duket e çuditshme.
Ndërkohë, Francys Romero raportoi mbrëmjen e së hënës se tre herë All-Star-i e refuzoi zyrtarisht ofertën kualifikuese prej 23.15 milionë dollarësh të Seattle Mariners, përpara afatit të së martës — një refuzim i pritshëm. Kush e firmos, i kushton zgjedhje drafti dhe/ose kapital nga fondi ndërkombëtar i bonuseve: Yankees, si pagues të taksës së luksit, do të humbisnin zgjedhjen e dytë dhe të pestën më të lartë në draftin 2027 plus 1 milion dollarë nga fondi i tyre ndërkombëtar, ndërsa do të merrnin një zgjedhje pas raundit të katërt nëse David Bednar firmos gjetkë.
Prioritetet e Yankees janë bullpen-i (Bednar dhe Paul Blackburn janë lojtarë të lirë), një lojtar i fushës së brendshme — idealisht baza e tretë — dhe një kapës i djathtë që të ndajë kohën me Austin Wells. Fusha e jashtme është dytësore: Trent Grisham largohet si lojtar i lirë, por këndet i mbajnë Aaron Judge dhe Cody Bellinger, ndërsa Spencer Jones projektohet si lojtari qendror; edhe vendet e DH-së janë të zëna (Giancarlo Stanton mbetet, Judge do të marrë at-bat si DH, Ben Rice dhe Luis García Jr. në bazën e parë).
MLB Trade Rumors e vlerëson New York-un si destinacion të pamundur, por Arozarena është ndoshta lojtari sulmues më i mirë i tregut: ai u rendit i teti në votimin për MVP të Ligës Amerikane me .281/.381/.484, 26 home run dhe 26 vjedhje bazash — sezoni i gjashtë radhazi 20-20 — dhe ishte goditësi i kualifikuar më i mirë i MLB-së në ndeshjet jashtë fushe, ndërsa shifrat ia uli parku miqësor për hedhësit në Seattle.
Arozarena hyn në sezonin e moshës 32-vjeçare dhe kërkon një kontratë katërvjeçare, ndoshta edhe pesëvjeçare, me vlerë nëntëshifrore; kampi i tij te Boras Corporation raportohet se kërkon gjashtë vjet e rreth 150 milionë dollarë. Mariners raportohet se nuk synojnë ta rikthejnë dhe kanë në shënjestër Seiya Suzukin; sipas Seattle Times, Arozarena mund të preferojë Bregun Lindor, ku luajti pjesën më të madhe të karrierës me Tampa Bay, ndërsa Phillies dhe Orioles janë gjithashtu në garë.
Burimi: MLB Trade Rumors, 16 nëntor 2026, duke cituar Jon Heyman (New York Post) dhe Francys Romero.
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