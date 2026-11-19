Mot i butë vjeshtor në Maqedoninë e Veriut
Moti në Maqedoninë e Veriut do të jetë kryesisht me diell, me temperatura nga 8 deri në 18 gradë Celsius, ndërsa në Shkup pritet diell me vranësira të herëpashershme.
Maqedonia e Veriut do të ketë sot një ditë kryesisht me diell, me vranësira të pakta deri mesatare, siç njofton Alsat. Në orët e para të ditës, në disa lugina pritet të shfaqet mjegull, por gjatë ditës moti do të mbetet relativisht i qëndrueshëm, me temperatura më të larta se zakonisht për këtë periudhë të vitit.
Sipas parashikimit, temperaturat minimale në vend do të jenë nga 8 deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 16 deri në 18 gradë. Kjo do të thotë një ditë e butë vjeshtore në të gjithë vendin, pa ndryshime të ndjeshme gjatë ditës.
Në Shkup, siç njofton Alsat, pritet mot me diell dhe vranësira të herëpashershme. Temperatura më e ulët në kryeqytet do të jetë rreth 9 gradë, ndërsa gjatë ditës termometri pritet të ngjitet deri në 18 gradë Celsius.
Era do të fryjë kryesisht e dobët, ndërsa reshje të konsiderueshme shiu nuk parashikohen, çka e bën ditën të përshtatshme për aktivitete në natyrë.
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