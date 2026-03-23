S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 91.42 ▼6.93%
ARI 4,398 ▼3.86%
EUR/USD 1.1560 EUR/GBP 0.8668 EUR/CHF 0.9106 EUR/ALL 96.0524 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 51.2567 EUR/JPY 183.93 EUR/CAD 1.5845
BTC $70,182 ▲ +2.25% ETH $2,121 ▲ +1.8% XRP $1.4131 ▲ +0.88% SOL $89.4000 ▲ +2.39%
23 Mar 2026
Referendumi për reformën gjyqësore në Itali – pjesëmarrja tejkalon pritshmëritë, qytetarët votojnë masivishtë

Në Itali, qytetarët kanë marrë pjesë masivisht në referendumin për reformën e sistemit gjyqësor, duke tejkaluar pritshmëritë e analistëve dhe duke e kthyer procesin në një test politik për qeverinë e kryeministres Giorgia Meloni.

Sipas të dhënave zyrtare, deri të dielën në mbrëmje, në orën 23:00 sipas orës lokale, 46% e votuesve të regjistruar kishin hedhur votën e tyre.

Pjesëmarrja ishte dukshëm më e lartë në qytetet e Italisë veriore, si Bolonja dhe Milano, ndërsa në Siçili shifra arriti vetëm në 35%. Qendrat e votimit do të qëndrojnë të hapura deri në orën 15:00 të ditës së hënë.

Analistët vlerësojnë se ky nivel i lartë pjesëmarrjeje mund të favorizojë mbështetësit e reformës, duke e shndërruar referendumin në një provë të rëndësishme për stabilitetin politik të qeverisë aktuale.

Megjithatë, sondazhet e javës së kaluar tregonin një ndarje të ngushtë mes mbështetësve dhe kundërshtarëve, duke lënë të hapur rezultatin përfundimtar.

