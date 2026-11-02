Tragjedi në Florida, avioni privat rrëzohet në një zonë të banuar, humbin jetën 9 personat në bord (VIDEO)
Një avion privat i tipit Learjet 60 është rrëzuar të dielën në një zonë të banuar në Florida të SHBA-së, duke shkaktuar vdekjen e të nëntë personave që ndodheshin në bord. Lajmi u bë i ditur nga sekretari amerikan i Transportit, Sean Duffy.
Aksidenti ndodhi pranë zonës së Cresthaven, në Qarkun Palm Beach, rreth orës 12:50 sipas orës lokale, afërsisht 14 kilometra larg Mar-a-Lago, rezidencës së Presidentit Donald Trump.
Pamjet nga vendngjarja tregojnë një krater të madh në mes të një rruge banimi, ndërsa mbeturinat e avionit, copa betoni dhe gjurmë zjarri ishin shpërndarë në zonën përreth.
Sipas Administratës Federale të Aviacionit (FAA), avioni ishte nisur nga Austin, Teksas, dhe kishte si destinacion Bahamas.
Raportimet e mediave amerikane dhe të dhënat e gjurmimit të fluturimit tregojnë se avioni kishte nisur një zbritje jashtëzakonisht të shpejtë pak para përplasjes. Sipas CBS News, në komunikimin me kullën e kontrollit, piloti raportoi fillimisht një zbritje prej 10 mijë metrash në minutë, përpara se të shpallte gjendje emergjence.
“Do të rrëzohemi… Na mbaroi koha”, dëgjohet të ketë thënë piloti në komunikimin e fundit me kullën e kontrollit.
Guvernatori i Floridës, Ron DeSantis, e përshkroi ngjarjen si një aksident tronditës, duke iu referuar edhe pamjeve të shpërndara në rrjetet sociale, të cilat tregojnë avionin duke u përplasur pothuajse vertikalisht në tokë dhe duke shpërthyer në flakë.
Ndërkohë, DeSantis bëri të ditur se, sipas informacioneve paraprake, nuk kishte raportime për persona të vrarë apo të plagosur në tokë.
Sekretari i Transportit, Sean Duffy, e cilësoi aksidentin si një tragjedi të rëndë dhe njoftoi se FAA po dërgonte një ekip specialistësh në vendngjarje për të ndihmuar në hetimet e drejtuara nga Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit (NTSB).
Ndërkohë, Shërbimi i Shpëtimit nga Zjarri i Qarkut Palm Beach ka shpallur gjendjen e emergjencës për shkak të numrit të madh të viktimave.
Shkaqet e rrëzimit mbeten ende të paqarta, ndërsa autoritetet amerikane kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e aksidentit.
A small Learjet crashed into a southern Florida neighbourhood Sunday, killing all nine people aboard, US officials said, noting the aircraft departed from Austin, Texas and was bound for The Bahamas. https://t.co/7eRvlew7jY https://t.co/RfKVhmy1AL
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