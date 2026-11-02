Rezultatet e para të votimit të përsëritur në Serbi: Lista Studentore fiton në Ljig dhe Golovod, lista e Ljajiqit kryeson në Novi Pazar
Pas mbylljes së vendvotimeve, rezultatet e para paraprake nga votimi i përsëritur në 53 vendvotime tregojnë fitore të ndara: në Novi Pazar lista "Rasim Ljajiq – Ljudski" mori 214 vota, vetëm katër më shumë se SDA-ja e Sanxhakut, ndërsa Lista Studentore fitoi në Ljig e në Veliki Golovod dhe lista e Vuçiqit në disa vendvotime të Koceljevës e në Stubël të Bojnikut.
Pas mbylljes në orën 20:00 të vendvotimeve ku u përsërit votimi parlamentar, kanë dalë rezultatet e para paraprake për disa vendvotime, siç njofton Mondo duke iu referuar të dhënave të Kurir-it nga procesverbalet e këshillave votues. Votimi u përsërit në 53 vendvotime, pasi në 31 prej tyre rezultatet e zgjedhjeve të 25 tetorit nuk mund të përcaktoheshin dhe në 22 të tjera votimi ishte anuluar me vendime të komisioneve zgjedhore.
Rezultati më i ngushtë u regjistrua në vendvotimin numër 81 në Novi Pazar, ku, sipas procesverbalit të këshillit votues që e citon Mondo, lista “Rasim Ljajiq – Ljudski” mori 214 vota, vetëm katër më shumë se SDA-ja e Sanxhakut me 210. Partia e Drejtësisë dhe Pajtimit (SPP) mori 176 vota, Lista Studentore 108, ndërsa lista “Aleksandar Vuçiq – Serbia e Bashkuar” 48. Nga 1.838 zgjedhës të regjistruar votuan 766, ose 41,7 për qind; u regjistruan 761 fletëvotime të vlefshme dhe pesë të pavlefshme. Votimi atje u përsërit për shkak të një parregullsie me fletën kontrolluese.
Në vendvotimin numër 20 në Ljig, siç raporton Face, Lista Studentore mori 157 vota kundrejt 37 të listës së Vuçiqit. Në Veliki Golovod afër Krushevacit, Lista Studentore mori 138 vota, SNS-ja 118 dhe SPS-ja 31, ndërsa nga 611 zgjedhës të regjistruar votuan 292. Në Malën Sugubinë të Trstenikut, SNS-ja mori 36 vota, Lista Studentore 18 dhe SPS-ja tri, me 59 votues nga 163 të regjistruar.
Në fshatin Stubël të komunës së Bojnikut, në vendvotimin numër 10, lista “Serbia e Bashkuar” mori 174 vota kundrejt 70 të Listës Studentore; atje ishin 478 zgjedhës të regjistruar dhe pjesëmarrja i kaloi 50 për qind, ndërsa Stubli ishte vendvotimi i vetëm i përsëritur në rrethin e Jabllanicës, siç njofton Mondo. Në komunën e Koceljevës, ku votimi u përsërit në pesë vendvotime me gjithsej 847 zgjedhës, u publikuan rezultatet e tri prej tyre: në Suboticë (numër 32) “Serbia e Bashkuar” mori 60 vota, Lista Studentore 54 dhe SPS-ja katër; në Zukve (numër 14) “Serbia e Bashkuar” mori 44, Lista Studentore 31 dhe SPS-ja një; ndërsa në Draginje (numër 10) fitoi Lista Studentore me 89 vota kundrejt 68 të “Serbisë së Bashkuar”. Rezultatet për Bresnicën dhe Mali Boshjakun ende nuk janë publikuar.
Këto janë rezultate paraprake të vendvotimeve të veçanta. Sipas të dhënave paraprake të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve (RIK), në bazë të 8.339 prej 8.392 vendvotimeve të përpunuara për zgjedhjet e 25 tetorit, Lista Studentore ka 53,03 për qind të votave dhe lista e SNS-së 38,97 për qind, siç raporton Face. Rezultatet përfundimtare përmbledhëse të votimit të përsëritur do të dihen pasi komisionet lokale zgjedhore dhe RIK-u të përmbyllin afatet ligjore për përcaktimin dhe shpalljen e tyre.
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