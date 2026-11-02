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Bota

Ukraina dhe Rusia përballen me sulme kibernetike ndaj sistemit të tyre të alarmit për sulme ajrore

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Ukraina dhe Rusia kanë shkëmbyer akuza për sulme kibernetike ndaj sistemeve të tyre të paralajmërimit emergjent, në një zhvillim që vjen në përfundim të armëpushimit të përkohshëm mes dy vendeve.

Autoritetet ukrainase deklaruan të dielën se dyshonin se sistemi i tyre i alarmit për sulme ajrore ishte komprometuar, pasi në aplikacion u shfaqën njoftime të rreme për një kërcënim të mundshëm rrezatimi.

Disa orë më vonë, edhe Rusia njoftoi se aplikacioni i saj i paralajmërimeve emergjente ishte goditur nga një “sulm masiv kibernetik”. Sipas Ministrisë së Emergjencave në Moskë, hakerat kishin publikuar informacione të rreme në platformën që përdoret për të paralajmëruar qytetarët për sulme me dronë dhe rreziqe të tjera.

Deri më tani, autoritetet ruse nuk kanë identifikuar autorët e sulmit, ndërsa Qendra ukrainase për Komunikime Strategjike, SPRAVDI, akuzoi Moskën për sulmin ndaj sistemit ukrainas.

Zhvillimet ndodhën në të njëjtën kohë me përfundimin e armëpushimit të përkohshëm në rajonin e Khersonit, në lindje të Ukrainës. Sipas Kievit, Rusia kishte refuzuar propozimin për zgjatjen e tij.

Armëpushimi, i ndërmjetësuar nga Zonja e Parë e SHBA-së, Melania Trump, kishte hyrë në fuqi më 27 tetor dhe përfundoi më 1 nëntor. Gjatë kësaj periudhe u mundësua edhe një mision humanitar në qytetin Oleshky, i cili ndodhet nën pushtimin rus.

Komisioneri i Parlamentit ukrainas për të Drejtat e Njeriut, Dmytro Lubinets, e cilësoi marrëveshjen e përkohshme si një hap të rëndësishëm për bashkëpunimin humanitar mes dy vendeve.

Ndërkohë, bisedimet e ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara mes Moskës dhe Kievit pritet të rifillojnë gjatë këtij muaji, pas një periudhe pezullimi që nisi në shkurt, kur SHBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulme të përbashkëta ndaj Iranit.

Në një tjetër zhvillim, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy deklaroi të dielën se Kievi është i gatshëm të ndalojë sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës, nëse Uashingtoni i siguron Ukrainës raketa të avancuara interceptuese Patriot, siç ka kërkuar presidenti amerikan Donald Trump.

Ndërsa tensionet mes dy vendeve vijojnë, sulmet kibernetike dhe përfundimi i armëpushimit ngrenë pikëpyetje mbi mundësinë e rifillimit të përpjekjeve diplomatike për uljen e konfliktit.

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