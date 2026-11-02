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Serbia

Partizani mund Zemunin 3:0 në Humskë, Stanojeviqi pa eufori: “Kë kemi mundur ne?”

Golët e Demba Sekut në minutën e 30-të, Mario Jurçeviqit në të 47-tën dhe Milan Vukotiqit në të 74-tën i dhanë Partizanit fitoren e dytë radhazi që nga rikthimi i Aleksandar Stanojeviqit në stol, por trajneri bardhezi refuzoi euforinë dhe u shpreh i shqetësuar për dëmtimin e Sekut.

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Trajneri i Partizanit, Aleksandar Stanojeviq (Foto: SportExtra)
Trajneri i Partizanit, Aleksandar Stanojeviq (Foto: SportExtra)

Futbollistët e Partizanit mundën Zemunin 3:0 në stadiumin në Humskë, në ndeshjen e xhiros së 14-të të Superligës së Serbisë, siç njofton SportExtra. Për bardhezinjtë shënuan Demba Sek në minutën e 30-të, Mario Jurçeviq në të 47-tën dhe Milan Vukotiq në të 74-tën, ndërsa Zemuni e mbylli ndeshjen me dhjetë lojtarë, pasi Eduvie Ikoba mori karton të kuq të drejtpërdrejtë në kohën shtesë.

Kjo ishte fitorja e dytë radhazi e Partizanit që nga rikthimi i Aleksandar Stanojeviqit në stol dhe ndeshja e tij e parë në Humskë në këtë mandat; pak ditë më parë bardhezinjtë kishin fituar edhe në transfertën ndaj Radniçkit në Nish. Partizani tani është i teti në tabelë me 17 pikë, ndërsa Zemuni mbetet i fundit me gjashtë pikë.

Megjithatë, Stanojeviqi refuzoi çdo eufori pas ndeshjes. “Po kë kemi mundur ne? Mirë, por çfarë të bëjmë, ne tani gëzohemi për gjithçka. Nuk jemi larg euforisë, por kemi mundur ekipe që janë nën ne në tabelë dhe nën ne për nga cilësia. Mendoj se kjo është normale”, tha trajneri i Partizanit, siç e citon MaxSport.

Ai vlerësoi lojën dinamike, goditjet, centrimin dhe presionin e vazhdueshëm ndaj kundërshtarit, por pranoi se ekipit i mungon ende siguria, gjë që u pa edhe kur Zemuni, me dy gola disavantazh, doli në gjysmën e fushës së Partizanit. Shqetësimi i tij kryesor lidhet me dëmtimet: “Më vjen keq për Sekun që u dëmtua dhe gjithashtu nuk dimë çfarë do të bëhet me Miladinoviqin, i cili mori një goditje të fortë”, tha Stanojeviqi, siç raporton SportExtra.

Partizanin tani e presin dy ndeshje brenda javës: fillimisht transferta ndaj Buduçnostit në Kupën e Serbisë dhe pastaj dueli i kampionatit ndaj Maçvës në Beograd, siç njofton MaxSport.

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