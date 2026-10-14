RIK-u refuzon të fusë në rend dite kërkesën për të dhënat e MPB-së mbi letërnjoftimet e lëshuara
Komisioni Republikan i Zgjedhjeve nuk e futi në rendin e ditës së seancës së mbrëmjes propozimin e një pjese të anëtarëve për marrjen urgjente nga Ministria e Punëve të Brendshme të të dhënave mbi letërnjoftimet e vlefshme dhe për sqarimin e dallimeve të vërejtura në të dhënat statistikore; propozimi mori tetë vota pro, një kundër dhe 20 abstenime.
Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) në Serbi, gjatë përcaktimit të rendit të ditës së seancës së mbrëmjes së sotme, nuk e futi në rend dite propozimin e një pjese të anëtarëve të tij për miratimin e një konkluzioni mbi marrjen urgjente të të dhënave nga Ministria e Punëve të Brendshme mbi letërnjoftimet e vlefshme të lëshuara, siç njofton Danas, duke cituar agjencinë FoNet. Propozimi kërkonte edhe sqarimin e dallimeve të vërejtura në të dhënat statistikore të dorëzuara.
Sipas raportimit të Danas-it, për futjen e propozimit në rend dite votuan tetë anëtarë të RIK-ut, një ishte kundër, ndërsa 20 abstenuan, kështu që çështja nuk do të diskutohet në këtë seancë. Edhe televizioni N1 raportoi të njëjtin vendim të mbrëmjes, në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 25 tetorit.
Anëtari i RIK-ut Tanasije Marinkoviq reagoi ashpër, duke thënë se propozimi ishte paraqitur në kohë dhe në formë zyrtare, ndaj kryetari i komisionit Vladimir Dimitrijeviq kishte detyrimin ta fuste në rend dite; sipas tij, miratimi ose jo i aktit të propozuar ishte çështje tjetër, që i takonte votimit të komisionit.
Çështja e letërnjoftimeve dhe e saktësisë së listës zgjedhore është kthyer në një nga temat më të ndjeshme të fushatës, me opozitën që kërkon prej kohësh transparencë mbi të dhënat e MPB-së dhe me vëzhguesit ndërkombëtarë që kanë vërejtur shqetësime për listat e votuesve. Vendimi i sonte lë pa përgjigje institucionale, të paktën për momentin, kërkesën për ballafaqimin e të dhënave mbi dokumentet e identitetit me ato të regjistrit zgjedhor.
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