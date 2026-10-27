Rikthehet ‘paqja’ mes Ronaldos dhe trajnerit Jorge Jesus, 41-vjeçari përfshihet në listën paraprake të Portugalisë pë
Cristiano Ronaldo është përfshirë në listën paraprake të trajnerit Jorge Jesus për ndeshjet e ardhshme të Portugalisë në Ligën e Kombeve, ndaj Danimarkës dhe Uellsit.
Lajmi është konfirmuar nga e përditshmja portugeze “A Bola”, pas raportimit fillestar të gazetës “O Jogo”.
Përfshirja e kapitenit të kombëtares në listën paraprake nuk përbën një surprizë të madhe, por as nuk garanton grumbullimin e tij përfundimtar. Megjithatë, ky është një hap i nevojshëm për mundësinë e rikthimit të yllit portugez në skuadrën kombëtare.
Ronaldo ishte larguar nga grumbullimi i Portugalisë përpara ndeshjes kundër Danimarkës. Incidenti ndodhi pasi sulmuesi kishte marrë pjesë në nxehmje, pavarësisht se nuk ishte aktivizuar në takimin e mëparshëm kundër Norvegjisë.
Pas kësaj situate, fillimisht ndaj tij u vendos një pezullim paraprak, ndërsa më pas Komiteti Disiplinor i Federatës Portugeze të Futbollit i dha një pezullim prej 30 ditësh.
Megjithatë, masa disiplinore pritet të përfundojë përpara nisjes së grumbullimit të radhës së kombëtares, ç’ka do t’i hapte rrugën Ronaldos për të qenë sërish në dispozicion të Portugalisë.
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