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MLB

Riley Greene përmendet si kandidat për shkëmbim, Harris: E duam, është pjesë e mesit të renditjes sonë

· 2 min lexim
Riley Greene përmendet si kandidat për shkëmbim, Harris: E duam, është pjesë e mesit të renditjes sonë

Emri i Riley Greene është shfaqur papritur në bisedat e takimeve të menaxherëve të përgjithshëm në Las Vegas, aty ku drejtuesit e skuadrave të MLB-së po vendosin kontaktet e para të tregut të dimrit.

Siç raportoi Jon Morosi i MLB Network, në një material të publikuar te Sports Illustrated dhe të konfirmuar nga Detroit Free Press, disa drejtues të industrisë e kanë përmendur jashtëfushorin e Detroit Tigers si kandidat të mundshëm për shkëmbim. Morosi e pyeti drejtpërdrejt presidentin e operacioneve të bejsbollit të Tigers, Scott Harris, nëse klubi do të dëgjonte oferta për yllin e tij.

Përgjigjja e Harris ishte e qartë: “E duam Riley-n. Ai është pjesë e madhe e mesit të renditjes sonë. Duhet të dëgjojmë gjithçka, por kjo nuk është ajo ku jemi të fokusuar tani.”

Interesi i skuadrave të tjera shpjegohet lehtë. Greene, i cili po hyn në sezonin e moshës 26-vjeçare, është përzgjedhur tri herë në All-Star Game dhe ka fituar më parë çmimin Silver Slugger, ndërsa këtë vit është sërish finalist për çmimin e Ligës Amerikane. Në sezonin 2025 ai regjistroi 201 goditje të humbura (strikeout), por edhe 36 home run dhe 111 pikë të sjella (RBI), ndërsa në sezonin 2026 e uli numrin e strikeout-eve në 157, me një mesatare goditjeje më të mirë, edhe pse me më pak home run.

Fakti që Greene bëhet lojtar i lirë vetëm pas sezonit 2028 — pra Tigers e kontrollojnë edhe dy vjet të tjerë — e bën atë njëkohësisht shumë të vlefshëm për Detroitin dhe shumë tërheqës për çdo skuadër që kërkon një goditës të ri në kulmin e karrierës.

Megjithatë, sinjalet nga Las Vegas thonë se prioriteti i Tigers këtë dimër është thellësia e rotacionit të hedhësve, jo heqja e një prej shtyllave të renditjes së goditjes. Nëse nuk vjen një ofertë e jashtëzakonshme, Greene pritet ta nisë sezonin 2027 sërish me fanellën e Detroitit.

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