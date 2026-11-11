Phillies shihen si partner për Trevor Megillin, Brewers pritet ta nxjerrin në treg
Philadelphia Phillies kanë hyrë në tregun e dimrit me një objektiv të qartë: përforcimin e bullpen-it, dhe presidenti Dave Dombrowski po kërkon emra të mëdhenj.
Siç raporton Heavy, duke cituar Matt Gelb të The Athletic dhe Bob Nightengale të USA Today, një nga emrat që përshtatet me kërkesën e Phillies është Trevor Megill, mbyllësi i Milwaukee Brewers. Sipas Gelb, nëse Brewers vendosin të dëgjojnë oferta për Megill — të cilit i ka mbetur edhe një vit kontrolli nga skuadra — Philadelphia do të ishte një partner natyror shkëmbimi.
Nightengale shkon edhe më larg: sipas tij, Megill, paga e të cilit projektohet rreth 8 milionë dollarë, do të nxirret patjetër në treg nga Milwaukee dhe me shumë gjasa do të shkëmbehet para Ditës së Hapjes së sezonit të ri.
Në sezonin 2026, Megill regjistroi një ERA prej 2.63, një WHIP prej 0.89 dhe 30 shpëtime (save), shifra që e bëjnë atë një nga mbyllësit më të besueshëm të Ligës Kombëtare. Brewers kanë histori në shkëmbimin e mbyllësve para se t’u skadojë kontrata — kështu ndodhi me Josh Hader në verën e 2022-shit dhe me Devin Williams në 2024-ën — dhe brenda skuadrës kanë alternativa gati, si Abner Uribe dhe Aaron Ashby.
Përveç Phillies, edhe Toronto Blue Jays janë përmendur si të interesuar për Megill, ndërsa te Philadelphia raportohet se hedhësi Bowlan ka gjeneruar interes si element i mundshëm i një pakete shkëmbimi. Tregu i mbyllësve pritet të lëvizë shpejt këtë dimër, dhe emri i Megill është ndër të parët në listë.
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