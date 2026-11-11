🌤️
Tiranë 16°C · Kryesisht kthjellët 12 Nëntor 2026
S&P 500 7,619 ▲1.31%
DOW 52,486 ▲0.49%
NASDAQ 25,466 ▲1.6%
NAFTA 86.42 ▲0.44%
ARI 3,994 ▼0.89%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
₿ CRYPTO
BTC $74,470 ▲ +0.9% ETH $2,079 ▲ +1.16% XRP $1.0628 ▲ +0.02% SOL $84.7500 ▲ +1.78%
S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 86.42 ▲0.44 % ARI 3,994 ▼0.89 % S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 86.42 ▲0.44 % ARI 3,994 ▼0.89 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
12 Nën 2026
Breaking
Jetimi që nxori zbuluar shtetin… Zhvillimi teknologjik në epokën e inteligjencës artificiale: Debatet globale, rreziqet dhe perspektivat e Shqipërisë GAZA – Tragjedi nga përmbytjet, humbin jetën një nënë dhe tre fëmijët e saj Zyrtari amerikan: Veprimet e njëanshme të Kurtit kanë krijuar fërkime me SHBA-në, duhet të punohet për rikthimin e besimit Nufi sqaron deklaratën për Politico: Samiti i NATO-s do të mbahet në Tiranë, Shqipëria nuk ka kërkuar shtyrje apo zhvillim virtual
Menu
MLB

Phillies shihen si partner për Trevor Megillin, Brewers pritet ta nxjerrin në treg

· 2 min lexim
Phillies shihen si partner për Trevor Megillin, Brewers pritet ta nxjerrin në treg

Philadelphia Phillies kanë hyrë në tregun e dimrit me një objektiv të qartë: përforcimin e bullpen-it, dhe presidenti Dave Dombrowski po kërkon emra të mëdhenj.

Siç raporton Heavy, duke cituar Matt Gelb të The Athletic dhe Bob Nightengale të USA Today, një nga emrat që përshtatet me kërkesën e Phillies është Trevor Megill, mbyllësi i Milwaukee Brewers. Sipas Gelb, nëse Brewers vendosin të dëgjojnë oferta për Megill — të cilit i ka mbetur edhe një vit kontrolli nga skuadra — Philadelphia do të ishte një partner natyror shkëmbimi.

Nightengale shkon edhe më larg: sipas tij, Megill, paga e të cilit projektohet rreth 8 milionë dollarë, do të nxirret patjetër në treg nga Milwaukee dhe me shumë gjasa do të shkëmbehet para Ditës së Hapjes së sezonit të ri.

Në sezonin 2026, Megill regjistroi një ERA prej 2.63, një WHIP prej 0.89 dhe 30 shpëtime (save), shifra që e bëjnë atë një nga mbyllësit më të besueshëm të Ligës Kombëtare. Brewers kanë histori në shkëmbimin e mbyllësve para se t’u skadojë kontrata — kështu ndodhi me Josh Hader në verën e 2022-shit dhe me Devin Williams në 2024-ën — dhe brenda skuadrës kanë alternativa gati, si Abner Uribe dhe Aaron Ashby.

Përveç Phillies, edhe Toronto Blue Jays janë përmendur si të interesuar për Megill, ndërsa te Philadelphia raportohet se hedhësi Bowlan ka gjeneruar interes si element i mundshëm i një pakete shkëmbimi. Tregu i mbyllësve pritet të lëvizë shpejt këtë dimër, dhe emri i Megill është ndër të parët në listë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu