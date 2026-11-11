Padres mund të shkëmbejnë Mason Millerin, Mets gati për një shans të dytë
Një nga emrat më befasues që qarkullon në takimet e menaxherëve në Las Vegas është ai i Mason Miller, mbyllësit yll të San Diego Padres.
Siç shkruan Sportsnaut, duke cituar raportimin e Bob Nightengale të USA Today, presidenti i operacioneve të bejsbollit të Padres, A.J. Preller, mund të marrë në konsideratë shkëmbimin e Miller, jo për arsye sportive, por për arsye financiare dhe strukture të skuadrës.
San Diego ka të lidhur me kontrata afatgjata Manny Machado, Fernando Tatis Jr. dhe Xander Bogaerts, të cilëve u detyrohet së bashku rreth 721 milionë dollarë, dhe të tre kanë klauzola të plota ndalimi të shkëmbimit, çka i bën praktikisht të palëvizshëm. Ndërkohë, sistemi i talenteve të reja të klubit është dobësuar pas viteve të shkëmbimeve agresive, dhe Miller është aseti më i vlefshëm që Padres mund ta lëvizin realisht.
Shifrat e tij flasin vetë: në sezonin 2026, Miller regjistroi një ERA prej 1.67, 38 shpëtime (save), 129 strikeout dhe vetëm 26 baza të dhuruara (walk). Në moshën 28-vjeçare dhe me tre vjet kontrolli përmes arbitrazhit përpara, ai është profili ideal për çdo skuadër që synon titullin.
Ndër të interesuarit përmenden New York Mets, të cilët biseduan për Miller edhe vitin e kaluar dhe këtë herë mund të ofrojnë një paketë të ndërtuar rreth hedhësve të rinj. Për momentin bëhet fjalë vetëm për një mundësi të hedhur në tavolinë, por në Las Vegas mundësitë e tilla kanë zakon të kthehen shpejt në biseda konkrete.
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