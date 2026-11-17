Rrëfimi tronditës i Rooney-t: Gjatë kohës te Manchester United, mendova vetëvrasjen
Rrëfim tronditës i Wayne Rooney. Dihet që ish-sulmuesi i Manchester United dhe Anglisë luftoi me alkoolin dhe depresionin, por tani ai vetë ka zbuluar se “ka menduar për vetëvrasje” gjatë kohës së tij te Manchester United.
Rooney foli për këtë në podkastin “Life at the Midpoint”. “Kur pija, mbyllesha në shtëpi për dy ditë dhe thjesht pija”, tha ai për periudhën e errët në jetën e tij. “Kjo ishte ndoshta periudha më e mirë e karrierës sime si lojtar. Por unë luftova për t’u përballur me të gjitha”.
“Nuk doja që Kai”, shtoi ai, duke iu referuar djalit të tij tani 17-vjeçar, atëherë fëmijë, “të më shihte në atë gjendje, kështu që kjo është edhe arsyeja pse u izolova. Arrita deri në atë pikë sa mendova për vetëvrasje”.
“Nuk doja të isha pranë askujt. Nuk doja të shihja njerëz në rrugë. Nuk doja të shkoja në dyqane. Gjithmonë jam ndjerë rehat në një fushë futbolli, por në çdo gjë tjetër, kam pasur shumë vështirësi”.
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