Dita e parë e Kuvendit të ri të Serbisë mbyllet pa zgjedhjen e kryetarit — seanca vazhdon të mërkurën, Vuçiç foli 103 minuta
Seanca konstituive u ndërpre pa zgjedhur kryesinë e re të Kuvendit; kryesuesi Stojan Radenović caktoi vazhdimin të mërkurën në orën 10:00, pas debatit të ashpër për Rregulloren mes Aleksandar Vuçiçit dhe Jovo Bakićit
Seanca konstituive e Kuvendit të Serbisë u ndërpre të martën pa zgjedhjen e kryetarit dhe të kryesisë së re, siç njofton portali Webinfo, që ndoqi seancën gjatë gjithë ditës. Kryesuesi Stojan Radenović e caktoi vazhdimin për të mërkurën, 18 nëntor, në orën 10:00. Pas zgjedhjes së kryetarit do të vijojnë zgjedhja e nënkryetarëve, emërimi i sekretarit të përgjithshëm dhe përbërja e trupave punues e delegacioneve parlamentare.
Gjatë ditës u formuan dy grupet e mëdha parlamentare: grupin e Listës Studentore e kryeson Jovo Bakić, me zëvendëse Aleksandra Štimac, ndërsa grupin “Serbia fiton” e kryeson Aleksandar Vuçiç, me zëvendës Milenko Jovanov. Kuvendi u konstituua më herët gjatë ditës me konfirmimin e të 250 mandateve, dhe me konstituimin filloi afati kushtetues prej 90 ditësh për formimin e Qeverisë së re.
Debatin për zgjedhjen e kryetarit e shënoi fjalimi i Vuçiçit, rreth 1 orë e 43 minuta (103 minuta), si përfaqësues i autorizuar i propozuesit të kandidatit Stojan Radenović, sipas Webinfo-s. Sipas nenit 96 të Rregullores së Kuvendit, përfaqësuesi i propozuesit ka të drejtë të flasë pa kufizim kohor, por neni 106 kërkon që folësi t’i përmbahet pikës së rendit të ditës.
Pas fjalimit, Jovo Bakić u paraqit për shkelje të Rregullores: sipas tij, Vuçiç vetëm një pjesë të vogël të fjalimit ia kushtoi pikës së rendit të ditës dhe kryesuesi Radenović duhej ta kishte paralajmëruar. Bakić e vlerësoi këtë sjellje si arsye që Radenović të mos zgjidhet kryetar dhe ngriti edhe çështjen e konfliktit të mundshëm të interesit, sepse Radenović njëkohësisht kryeson seancën dhe është kandidat për kryetar. Ky është vlerësimi i Bakićit dhe jo një shkelje e konstatuar zyrtarisht.
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