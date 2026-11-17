Komisioni për Evropën dhe Punët e Jashtme shqyrton me dyer të mbyllura shtesat në pozicionet negociuese me BE-në
Komisioni parlamentar për Evropën dhe Punët e Jashtme, nën drejtimin e kryetarit Igli Hasani, zhvilloi mbledhjen e radhës ku në fokus të punimeve ishte shqyrtimi i dy projekt-shtesave në Pozicionet Negociuese të Shqipërisë për procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
E ftuar në këtë seancë për të prezantuar dokumentacionin teknik ishte Ministrja e Shtetit dhe Kryenegociatorja, Majlinda Dhuka, ndërsa relatore për të dyja projekt-aktet ishte deputetja Bora Muzhaqi.
Konkretisht, anëtarët e komisionit morën në shqyrtim:
Për shkak të natyrës konfidenciale të dokumentacionit dhe specifikave teknike të informacionit që lidhet me procesin e negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, punimet e komisionit u zhvilluan me dyer të mbyllura.
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