Le Pen premton pension më të hershëm për qindra mijëra francezë dhe një fond prej 900 miliardë eurosh nëse fiton zgjedhjet
Kandidatja e ekstremit të djathtë për presidente të Francës, Marine Le Pen, tha të martën se, nëse fiton zgjedhjet, do të shfuqizojë reformën e pensioneve të presidentit Emmanuel Macron, duke u lejuar qindra mijëra punëtorëve francezë të dalin më herët në pension, dhe do të krijojë një fond të ri pensioni prej 900 miliardë eurosh, siç njofton Reuters nga Parisi.
Le Pen, e cila kryeson në sondazhe për garën presidenciale të pranverës së ardhshme, e paraqiti planin në një konferencë shtypi, duke u përpjekur të bindë investitorët se mund ta pajtojë njërin prej premtimeve të saj më popullore me zotimet për rregullimin e financave publike. “Kjo reformë është një premtim për të ardhmen dhe një akt besimi te modeli francez”, tha ajo, duke shtuar se qindra mijëra punëtorë do të dalin në pension dy deri në tre vjet më herët krahasuar me atë që do të impononte reforma e vitit 2023, e cila e ngriti moshën e daljes në pension nga 62 në 64 vjeç.
Sipas planit të Tubimit Kombëtar (RN), e drejta për pension të plotë do të lidhet më ngushtë me vitet e punës sesa me një moshë të vetme ligjore: punëtorët që kanë nisur punë herët mund të dalin në pension mes moshës 60 dhe 62 vjeç, pasi të kenë plotësuar 40 deri në 42 vjet kontribute, në varësi të moshës kur kanë hyrë në tregun e punës. Kalimi do të bëhet gradualisht deri në vitin 2032, ndërsa shumë të diplomuar universitarë pritet të vazhdojnë punën deri mirë në të 60-at për të shmangur uljen e përfitimeve.
Krahas sistemit ekzistues të shpërndarjes, RN propozon një fond shtetëror kursimi që do të ndërtohet brenda një brezi deri në rreth 900 miliardë euro. Fondi do të kapitalizohet duke devijuar 12 miliardë euro në vit nga disa kontribute ekzistuese të punëdhënësve mbi pagat dhe do të menaxhohet nga trupi publik i financimit Caisse des Dépôts, me synim një kthim mesatar vjetor prej 4 deri në 6 për qind. Presidenti i RN-së, Jordan Bardella, tha se një punëtor që e nis karrierën në vitin 2028 mund të presë mesatarisht një pagesë prej 70.000 eurosh nga fondi në momentin e daljes në pension.
Zëdhënësi i RN-së për buxhetin, Jean-Philippe Tanguy, tha se reforma e pensioneve do të ketë një kosto bruto prej 18,6 miliardë eurosh deri në vitin 2032, por se ajo do të kompensohet në masë të madhe nga masat e kursimit, ashtu që deficiti i pensioneve do të ishte 4,8 miliardë euro në vitin 2032, kundrejt 9,5 miliardë eurove që parashikohen aktualisht. Pensionet janë zëri më i madh i shpenzimeve publike në Francë dhe pritet të kalojnë 430 miliardë euro vitin e ardhshëm, ndërsa mosha ligjore aktuale e daljes në pension është 62,9 vjeç.
Investitorët dhe ekonomistët, megjithatë, vënë në dyshim nëse këto objektiva janë të pajtueshme me premtimin për shfuqizimin e reformës së Macron-it. Le Pen kërkoi muajin e kaluar të ndërtojë besueshmërinë e saj fiskale me premtimin për 140 miliardë euro kursime buxhetore deri në fund të mandatit të ardhshëm presidencial në vitin 2032, ndërsa parashikimet e Komisionit Evropian të publikuara të martën tregojnë se ekonomia franceze do të rritet vetëm 0,4 për qind këtë vit dhe 0,6 për qind në vitin 2027, ritmi më i dobët në bllok.
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