Griezmann shpallet Debutuesi i Vitit në MLS, francezi i parë dhe fituesi i dytë i një Botërori që e merr çmimin
Antoine Griezmann është shpallur Debutuesi i Vitit në MLS për vitin 2026, sipas njoftimit zyrtar të MLS-së të martën, më 17 nëntor 2026. Sulmuesi i Orlando City SC fitoi çmimin që i jepet lojtarit më me ndikim me përvojë të mëparshme profesionale që debutoi në MLS në vitin 2026, pas një sezoni të parë mbresëlënës në Amerikë.
Griezmann u nënshkrua si Lojtar i Caktuar (Designated Player) më 24 mars 2026 dhe debutoi më 22 korrik. Ai e mbylli sezonin me 22 kontribute në gola — 14 gola dhe 8 asistime — në vetëm 18 paraqitje, një shifër rekord për klubin.
Francezi arriti 20 kontribute në gola në vetëm 15 ndeshje, duke u bërë lojtari i dytë më i shpejtë në historinë e MLS-së që e arrin këtë shifër — vetëm rekordi i ligës i Lionel Messit, me 14 ndeshje, ishte më i shpejtë. Ai është gjithashtu blerja e parë verore ndonjëherë që prodhoi të paktën 20 kontribute në gola gjatë gjysmës së dytë të kalendarit të sezonit të rregullt të një klubi.
Në mesin e debutuesve të kualifikuar, Griezmann u rendit i pari për gola për 90 minuta (0,79) dhe për kontribute në gola për 90 minuta (1,24). Shifra e tij prej 0,79 golash jo nga penalltia për 90 minuta ishte e dyta më e mira në të gjithë MLS-në, pas vetëm Messit (0,84).
Griezmann kontribuoi në 32,9 për qind të 63 golave të Orlandos në vitin 2026, duke ndihmuar klubin të sigurojë vendin e tetë në Konferencën e Lindjes dhe një vend në Audi 2026 MLS Cup Playoffs.
Ai fitoi gjithashtu çmimin Lojtari i Javës së Ndeshjeve (Player of the Matchday) dy herë, në Javën 22 dhe në Javën 31, dhe Lojtari i Muajit një herë, për tetor/nëntor, duke u bërë francezi i parë që fiton Lojtarin e Muajit që nga Thierry Henry (mars 2012) dhe francezi i tretë në përgjithësi, krahas Sébastien Le Toux (shtator 2011).
Çmimi sjell edhe disa premiera historike: Griezmann është lojtari i parë i Orlando City që fiton Debutuesin e Vitit, francezi i parë që e fiton atë, dhe fituesi i dytë i një Kupe Botërore të FIFA-s që e fiton atë, pas Thiago Almadas. Ai është lojtari i katërt i Orlandos që fiton një çmim individual të MLS-së, duke iu bashkuar Alex Freeman (Lojtari i Ri i Vitit 2025), Pedro Gallese (Pritja e Vitit 2022) dhe Cyle Larin (Rookie i Vitit 2015).
Në votim, Griezmann kryesoi të tria grupet e votuesve me 51,02 për qind në total — 57,89 për qind nga media, 50,00 për qind nga lojtarët dhe 45,16 për qind nga klubet — përpara Guilhermes së Houston Dynamo (25,12 për qind) dhe André Luizit të Sporting Kansas City (6,19 për qind). Çmimi votohet nga stafi teknik i klubeve të MLS-së, media dhe lojtarët aktualë të MLS-së.
Fituesit e fundit të çmimit janë Anders Dreyer (2025, San Diego), Gabriel Pec (2024, LA Galaxy), Giorgos Giakoumakis (2023, Atlanta), Thiago Almada (2022, Atlanta) dhe Zlatan Ibrahimović (2018, LA Galaxy).
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