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Konflikti SHBA - Iran

Rregullatori gjerman i heq licencën degës së Bank Saderat Iran në Hamburg dhe urdhëron likuidimin e saj

BaFin njoftoi të enjten se dega e Hamburgut e bankës iraniane nuk lejohet më të kryejë veprimtari bankare, pas shkeljeve ligjore që nuk u korrigjuan dhe në kuadër të sanksioneve ndaj Teheranit.

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Selia e rregullatorit financiar gjerman BaFin në Frankfurt. Foto: Karsten11 / Wikimedia Commons, domeni publik

Rregullatori financiar gjerman BaFin njoftoi të enjten se i ka hequr licencën degës në Hamburg të Bank Saderat Iran dhe ka urdhëruar likuidimin e saj, në kuadër të sanksioneve ndaj Iranit, siç njofton Reuters.

Sipas BaFin-it, licenca i ishte hequr bankës që vitin e kaluar, pasi ajo kishte shkelur kërkesat ligjore dhe nuk i kishte korrigjuar mangësitë e konstatuara nga rregullatori. Muajin e kaluar, një gjykatë në Hamburg caktoi edhe likuiduesin e institucionit.

“Si rezultat, institucioni nuk lejohet më të kryejë veprimtari bankare”, deklaroi BaFin. Dega e Hamburgut, sipas rregullatorit, kishte 13 punonjës dhe asete me vlerë 62.4 milionë euro, rreth 70.16 milionë dollarë, ndërsa banka nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës së Reuters për koment.

Ky është veprimi më i fundit ndaj një banke iraniane në Gjermani: në shtator, BaFin e shpalli të falimentuar degën gjermane të Bank Sepah, një tjetër bankë shtetërore iraniane. Masa ndaj Bank Saderat vjen ndërsa presioni ndërkombëtar dhe sanksionet ndaj sistemit financiar të Teheranit vazhdojnë të shtohen në sfondin e konfliktit SHBA–Iran.

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