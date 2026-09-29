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Konflikti SHBA - Iran

Rubio: Një Iran me armë bërthamore do ta “shantazhonte botën” — thotë se Hormuzi është i hapur

Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha për Fox News se nëse Teherani do të kishte një armë bërthamore, do ta përdorte "për të shantazhuar botën dhe për të vrarë njerëz", ndërsa theksoi se Ngushtica e Hormuzit është e hapur dhe po kalon pothuajse po aq naftë sa para luftës.

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Sekretari i Shtetit i SHBA-së Marco Rubio. (Foto: Wikimedia Commons / Public domain)
Sekretari i Shtetit i SHBA-së Marco Rubio.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së Marco Rubio. (Foto: Wikimedia Commons / Public domain)

Sekretari i Shtetit i SHBA-së Marco Rubio tha se një Iran me armë bërthamore do ta “shantazhonte botën dhe do të vriste njerëz” — do të kontrollonte ngushticat, do të vendoste tarifa dhe do të vendoste se kush merr energji dhe kush jo, siç njofton Al Jazeera, duke cituar intervistën e Rubios për Fox News.

Rubio tha se Ngushtica e Hormuzit është e hapur dhe — me përjashtim të naftës iraniane — po kalon pothuajse po aq naftë sa përpara fillimit të luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit. Ai paralajmëroi se një Iran bërthamor përbën “një rrezik të papranueshëm”.

Ai akuzoi qeverisjen iraniane se paratë e marra nga lehtësimi i sanksioneve apo nga shitja e naftës nuk përdoren për të “përmirësuar jetën e iranianëve”, por për të ndërtuar armë dhe për të “eksportuar revolucionin” — për të financuar Hezbollahun, Hamasin dhe milicitë shite në Irak, si dhe për të sponsorizuar “terrorizëm dhe komplote atentati”.

Intervista vjen ndërkohë që çmimi i naftës po rritet për të dytën seancë radhazi, me Brent në 105.91 dollarë për fuçi, ndërsa shqetësimet për furnizimet në Lindjen e Mesme vazhdojnë të peshojnë në tregje.

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