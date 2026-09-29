Schumer kritikon Trump-in për luftën e zgjatur me Iranin: hyri në muajin e tetë, senatori akuzon republikanët se votuan për ta vazhduar
Lideri i pakicës demokratike në Senat, Chuck Schumer, ka kritikuar ashpër presidentin Donald Trump për kohëzgjatjen e luftës së SHBA-së me Iranin, duke thënë se konflikti hyri në muajin e tetë edhe pse ishte premtuar se do të zgjaste vetëm disa javë.
“E mbani mend kur Trump tha se lufta e tij në Iran do të zgjaste vetëm katër deri në pesë javë?”, shkroi Schumer në platformën X, siç raporton Al Jazeera në blogun e saj live për luftën. “Tani jemi në muajin e tetë, dhe populli amerikan dhe trupat tona po e paguajnë çmimin.”
Schumer shtoi se republikanët në Senat patën mundësinë javën e kaluar të votonin për t’i dhënë fund konfliktit, por në vend të kësaj votuan për ta vazhduar. “Ata janë bashkëfajtorë”, shtoi senatori demokrat nga Nju Jorku.
Kritika e Schumer-it vjen në një moment kur lufta SHBA–Iran, që nisi me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit në fund të shkurtit, po hyn në muajin e saj të tetë pa ndonjë shenjë të afërt armëpushimi. Trump-i deklaroi të hënën se Shtetet e Bashkuara do ta fitojnë luftën “shumë shpejt” dhe se zyrtarët amerikanë kanë folur me ndërmjetësit për t’i dhënë fund konfliktit — por në të njëjtën kohë mbajti në fuqi bllokadën detare ndaj porteve iraniane dhe refuzoi propozimin shtatëditor të Teheranit për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Shqetësimi mbi koston e luftës po rritet edhe brenda SHBA-së: sipas të dhënave të Pentagonit të cituara nga mediat amerikane, tetëmbëdhjetë ushtarakë amerikanë kanë humbur jetën dhe mbi 800 janë plagosur gjatë konfliktit, ndërsa çmimet e larta të karburanteve dhe energjisë vijojnë të ushqejnë inflacionin pak javë para zgjedhjeve afatmesme të nëntorit.
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