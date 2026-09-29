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Konflikti SHBA - Iran

Araghchi i thotë Guterres-it: Irani nuk do të heqë dorë nga kërkesa për drejtësi për “krimet e luftës” të SHBA-së dhe Izraelit

Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi i tha të hënën Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres se Teherani nuk do ta braktisë kurrë kërkesën për përgjegjësi për krimet e luftës të kryera, sipas tij, nga SHBA-ja dhe Izraeli.

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Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi. (Foto: Wikimedia Commons / CC BY 2.0)
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi.
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi. (Foto: Wikimedia Commons / CC BY 2.0)

Irani nuk do të heqë kurrë dorë nga kërkesa për drejtësi, përgjegjësi dhe ndëshkim të “orkestruesve dhe autorëve të krimeve të luftës nga SHBA-ja dhe regjimi sionist” — ky ishte mesazhi që ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi i përcolli të hënën Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres gjatë takimit të tyre në Nju Jork, siç njofton Al Jazeera.

Sipas raportimit të agjencisë iraniane Tasnim, të cituar nga Al Jazeera, Guterres i bëri thirrje Teheranit dhe Uashingtonit të vazhdojnë përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit dhe për të arritur paqen. Por Araghchi u përgjigj se SHBA-ja “e ka tradhtuar diplomacinë shumë herë gjatë dekadës së fundit”.

Takimi u zhvillua në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, ku kreu i diplomacisë iraniane tha se vizita e tij kishte për qëllim kryesisht paraqitjen e pozicionit të Teheranit mbi konfliktet rajonale dhe situatën kritike të sigurisë në Ngushticën e Hormuzit.

Ndërkohë, siç vë në dukje Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës, zyrtarët amerikanë dhe iranianë zhvilluan të hënën bisedime të ndara me ndërmjetësit e Katarit në Nju Jork, në një përpjekje të re për t’i dhënë fund luftës shtatëmujore, ndërsa çdo zhvillim i ri mbi një plan shtatëditor për rihapjen e Hormuzit pritet të dalë nga këto kontakte.

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