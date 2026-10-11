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11 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Rubio: Sulmet e Huthi-t ndaj Arabisë Saudite “duhet të ndalen tani” — konfirmon se një shtetas amerikan u vra në Riad

· 2 min lexim
Avionë të kompanisë Saudia në Aeroportin Ndërkombëtar King Khalid në Riad
Avionë të kompanisë Saudia në Aeroportin Ndërkombëtar King Khalid në Riad.

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka dënuar ashpër sulmet e Huthi-ve ndaj Arabisë Saudite dhe ka konfirmuar se një shtetas amerikan është mes 12 viktimave të sulmit me raketa të së shtunës ndaj Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid në Riad, siç njofton Al Jazeera në liveblog-un e saj të sotëm për luftën SHBA–Iran. “Këto sulme të neveritshme tregojnë një shpërfillje flagrante të jetës së pafajshme civile. Ato duhet të ndalen tani”, shkroi Rubio të shtunën në rrjetet sociale, sipas Al Jazeera-s.

Sipas autoriteteve saudite, sulmi i së shtunës vrau 12 persona — një amerikan, katër shtetas sauditë, një palestinez dhe shtetas nga Bangladeshi, Egjipti, Jordania, Siria dhe Sudani — dhe plagosi mbi 300 të tjerë, disa në gjendje kritike, siç raporton New York Post. Raketat goditën drejtpërdrejt Terminalet 3 dhe 4 të aeroportit, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe shembjen e pjesëve të çatisë mbi njerëzit brenda, ndërsa afro 300 fluturime u anuluan dhe aeroporti u mbyll, sipas Wall Street Journal.

Pamje satelitore e Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid në Riad
Pamje satelitore e Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid në Riad, i cili u evakuua dhe u mbyll pas sulmit me raketa të së shtunës.

Zëdhënësi i koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen, gjeneralmajori Turki Al-Malki, e cilësoi sulmin që vrau dhe plagosi pasagjerë civilë dhe punonjës të aeroportit si “krim lufte” nga milicia Huthi dhe tha se forcat e koalicionit do të kundërpërgjigjen, raporton WSJ-ja. Sulmi është më vdekjeprurësi në Arabinë Saudite në më shumë se një dekadë dhe vjen pas një jave sulmesh të paprecedenta ndaj aeroportit të Riadit.

Konfirmimi i vrasjes së një amerikani e rrit presionin mbi Uashingtonin: presidenti Donald Trump la të shtunën të hapur mundësinë që SHBA-ja t’i bashkohet kundërpërgjigjes saudite kundër Huthi-ve — “Mund ta bëjmë… do të marrim një vendim. Ne lëvizim shumë shpejt”, u tha ai gazetarëve, siç citon New York Post. Al Jazeera vëren se Huthi-t nuk e kanë marrë ende zyrtarisht përsipër sulmin e së shtunës ndaj aeroportit, ndonëse burime diplomatike ia atribuan atyre.

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