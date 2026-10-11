Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite: Shkatërruam një dron në Arabinë Saudite lindore
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka njoftuar se ka kapur dhe shkatërruar një dron në Arabinë Saudite lindore, sipas një postimi të zëdhënësit të forcave të koalicionit, Turki Al-Malki, në X, siç raporton Al Jazeera në liveblog-un e sotëm për luftën SHBA–Iran.
Njoftimi vjen orë pas raportimit për një projektil pranë aeroportit ndërkombëtar të Dammam-it, në lindje të mbretërisë, dhe në mes të një vale sulmesh të Huthi-ve të Jemenit — të mbështetur nga Irani — ndaj objektivave saudite, përfshirë sulmin vdekjeprurës të së shtunës ndaj aeroportit të Riadit që la 12 të vrarë dhe mbi 300 të plagosur.
Huthi-t kanë intensifikuar sulmet me raketa dhe dronë ndaj Arabisë Saudite në javët e fundit, duke synuar aeroporte, baza ajrore dhe infrastrukturë energjetike, ndërsa koalicioni saudit është zotuar për kundërpërgjigje. Detaje të mëtejshme për dronin e shkatërruar nuk janë bërë ende publike.
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