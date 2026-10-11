Burrë i vdekur nga plumb në kokë gjendet në Glyfada: pesë gëzhoja në vendngjarje
Një burrë rreth 50-60 vjeç u gjet i vdekur në orët e para të së dielës në Glyfada të Athinës, me një plagë nga arma e zjarrit në kokë, siç njofton ProtoThema. Trupi i pajetë u zbulua rreth orës 01:00 pranë një motoçiklete, në kryqëzimin e bulevardeve Karamanli dhe Panagouli, në zonën e golfit të qytetit.
Sipas raportimit të ProtoThema, një banor i zonës kishte njoftuar më herët policinë për një aksident të mundshëm rrugor. Por efektivët që mbërritën në vendngjarje konstatuan se bëhej fjalë për një vrasje me armë zjarri.
Në vendin e ngjarjes u gjetën pesë gëzhoja plumbi, çka tregon se kundër viktimës është qëlluar disa herë. Policia greke ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes së rëndë, ndërsa identiteti i viktimës nuk është bërë ende i ditur.
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