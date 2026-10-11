Tërmet 4 Rihter pranë Kasos: epiqendra 21 km në jugperëndim të ishullit
Një lëkundje sizmike me magnitudë 4 Rihter u regjistrua në orët e para të së dielës në det, pranë ishullit të Kasos, siç njofton ProtoThema.
Sipas Institutit Gjeodinamik të Greqisë, tërmeti u shënua në orën 01:33, me epiqendër rreth 21 kilometra në jugperëndim të Kasos dhe me thellësi fokale 18,6 kilometra.
Deri më tani nuk raportohet për dëme apo të lënduar. Rajoni i Dodekanezës është një zonë me aktivitet të lartë sizmik, dhe lëkundje të tilla regjistrohen shpesh.
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