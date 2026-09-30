RUMANI – Parlamenti rrëzon kandidatin e tretë për kryeministër dhe zgjat krizën politike
BUKURESHT, 30 shtator /ATSH-AFP/- Parlamenti rumun hodhi poshtë sot edhe kandidaturën e tretë për postin e kryeministrit, atë të liberalit pro evropian, Siegfried Mureșan duke zgjatur krizën politike në vend.
Muresan mori vetëm 182 vota në Parlament, ndërsa për miratimin e qeverisë së tij nevojiteshin 233 vota.
Dështimi i tij e thellon ngërçin politik dhe rikthen në skenë mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme.
Këto zgjedhje kërkohen veçanërisht nga e djathta ekstreme, e cila sipas sondazheve të fundit renditet në krye të mbështetjes elektorale.
Situata pritet të mbetet e paqartë derisa forcat politike të gjejnë një marrëveshje për formimin e një qeverie të re.
Kriza po ushtron presion të shtuar mbi partitë pro evropiane për të siguruar një shumicë parlamentare dhe për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm politik./ /Ad.Ab./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.