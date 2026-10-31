☁️
Tiranë 19°C · Vranët 31 Tetor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 104.12 ▲2.08%
ARI 3,899 ▼3.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585
₿ CRYPTO
BTC $77,520 ▲ +0.24% ETH $2,249 ▲ +0.78% XRP $1.2478 ▲ +0.31% SOL $95.9000 ▼ -0.81%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 %
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585
31 Tet 2026
Breaking
Arrestohet drejtori i Spitalit të Mitrovicës për dhunë në familje, SHSKUK paralajmëron masa “Hetimi, Mediu po kërkon që të blejë pafajësinë!”/ Beqiri: Gërdeci është porta që do “gllabërojë” Berishën! VIDEO/ Përplasje dhe tensione mes dy kampeve, deputetët e PD afrohen pranë Ministrisë, studentët kërkojnë që të largohe MONTREAL – Carney: Kanadaja synon të bëhet anëtarja e parë e asociuar e BE-së deri në qershor 2027 “Washington Post”: 28 vite, 50 mijë kilometra dhe 30 vende, britaniku përfundon udhëtimin e jetës në këmbë
Menu
Bota

Rusi, gazeta e pavarur “Novaya Gazeta” njofton mbylljen pas më shumë se 30 vitesh

· 2 min lexim
pas më shumë se 30

– Gazeta e pavarur ruse “Novaya Gazeta” do të ndërpresë veprimtarinë e saj më 9 nëntor, pas më shumë se 30 vitesh publikimi, njoftoi redaksia e saj më 30 tetor.

Në deklaratën e publikuar në faqen zyrtare, gazeta bëri të ditur se do të mbyllë zyrat në Moskë dhe do të ndërpresë funksionimin e serverëve, duke ia atribuar vendimin presionit të autoriteteve dhe shërbimeve ruse të sigurisë.

E themeluar në vitin 1993 me mbështetjen e ish-presidentit sovjetik Mikhail Gorbachev, “Novaya Gazeta” u bë e njohur për raportimet investigative mbi korrupsionin, politikën dhe shkeljet e të drejtave të njeriut në Rusi.

Gazeta ndërpreu botimin e saj të shtypur në Rusi në vitin 2022, pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, ndërsa vazhdoi të publikonte përmbajtje në internet. Në vitet që pasuan, ajo u përball me kufizime ligjore, bllokimin e platformave online dhe revokimin e licencës së botimit.

Sipas agjencisë Reuters, vendimi për mbylljen vjen pas zhvillimeve të fundit që përfshijnë humbjen e ambienteve të redaksisë dhe ndërprerjen e burimeve financiare, ndërsa një prej redaktorëve të saj të lartë është nën procedim penal.

Mbyllja shënon fundin e veprimtarisë së një prej mediave më të njohura të pavarura në Rusi, e cila për dekada ka raportuar mbi çështje të ndjeshme politike dhe shoqërore.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu