Rusi, gazeta e pavarur “Novaya Gazeta” njofton mbylljen pas më shumë se 30 vitesh
– Gazeta e pavarur ruse “Novaya Gazeta” do të ndërpresë veprimtarinë e saj më 9 nëntor, pas më shumë se 30 vitesh publikimi, njoftoi redaksia e saj më 30 tetor.
Në deklaratën e publikuar në faqen zyrtare, gazeta bëri të ditur se do të mbyllë zyrat në Moskë dhe do të ndërpresë funksionimin e serverëve, duke ia atribuar vendimin presionit të autoriteteve dhe shërbimeve ruse të sigurisë.
E themeluar në vitin 1993 me mbështetjen e ish-presidentit sovjetik Mikhail Gorbachev, “Novaya Gazeta” u bë e njohur për raportimet investigative mbi korrupsionin, politikën dhe shkeljet e të drejtave të njeriut në Rusi.
Gazeta ndërpreu botimin e saj të shtypur në Rusi në vitin 2022, pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, ndërsa vazhdoi të publikonte përmbajtje në internet. Në vitet që pasuan, ajo u përball me kufizime ligjore, bllokimin e platformave online dhe revokimin e licencës së botimit.
Sipas agjencisë Reuters, vendimi për mbylljen vjen pas zhvillimeve të fundit që përfshijnë humbjen e ambienteve të redaksisë dhe ndërprerjen e burimeve financiare, ndërsa një prej redaktorëve të saj të lartë është nën procedim penal.
Mbyllja shënon fundin e veprimtarisë së një prej mediave më të njohura të pavarura në Rusi, e cila për dekada ka raportuar mbi çështje të ndjeshme politike dhe shoqërore.
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