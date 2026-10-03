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Mish

Testi kebab — specialiteti turk i mishit të pjekur në poç balte

Një specialitet i Kapadokisë: mish qengji me perime, i zier ngadalë në poç balte të mbyllur me brumë — një recetë që shërbehet me spektakël.

· 2 min lexim

Testi kebab është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës turke, me origjinë nga rajoni i Kapadokisë. Emri i tij do të thotë “kebab në poç” — mishi dhe perimet mbyllen në një poç balte, i cili vuloset me brumë dhe piqet ngadalë në furrë. Magjia ndodh në tavolinë: poçi hapet me një thikë para syve të mysafirëve.

Përbërësit (për 4-6 persona)

  • 700 g mish qengji (copë me yndyrë mesatare)
  • 2 domate të mëdha, të prera në copëza
  • 2 speca jeshilë, të prerë në rripa
  • 1 qepë e madhe, e prerë në rripa
  • 2 thelpinj hudhre, të shtypur
  • 2 lugë gjelle salcë domatesh
  • 1 lugë çaji paprika
  • 1 lugë çaji piper i zi
  • 1 lugë çaji kripë (sipas shijes)
  • 3 lugë gjelle vaj (ulliri ose luledielli)
  • Për vulosjen e poçit: brumë i thjeshtë (miell + ujë + kripë)

Hapat e përgatitjes

  1. Nxehe furrën në 200°C. Laji poçin e baltes me ujë të ngrohtë dhe thaje mirë.
  2. Ngrohe vajin në një tigan të madh dhe skuq mishin në zjarr të fortë derisa të marrë ngjyrë në të gjitha anët (rreth 6-8 minuta).
  3. Shto qepën, specat dhe hudhrën; vazhdo skuqjen edhe 3-4 minuta të tjera.
  4. Shto salcën e domateve, paprikën, piperin e zi dhe kripën; përzieje mirë 2 minuta.
  5. Shto domatet e prera dhe 1 gotë ujë të nxehtë; lëre të marrë një valë dhe fike zjarrin.
  6. Vendose përzierjen brenda poçit të baltes (mbushe deri në rreth 3/4 e vëllimit).
  7. Hape brumin në një disk pak më të madh se goja e poçit, mbuloje gojën dhe shtyp mirë skajet për ta vulosur plotësisht.
  8. Vendose poçin në furrë dhe pjek për 60-75 minuta në 200°C, derisa brumi të marrë ngjyrë të artë.
  9. Hiqe nga furra, lëre të pushojë 5 minuta, pastaj çape brumin me një thikë para syve të mysafirëve dhe shërbeje të ngrohtë.

Koha e përgatitjes: rreth 30 minuta. Koha e pjekjes: 60-75 minuta. Porcionet: 4-6 persona.

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