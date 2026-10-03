Testi kebab — specialiteti turk i mishit të pjekur në poç balte
Një specialitet i Kapadokisë: mish qengji me perime, i zier ngadalë në poç balte të mbyllur me brumë — një recetë që shërbehet me spektakël.
Testi kebab është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës turke, me origjinë nga rajoni i Kapadokisë. Emri i tij do të thotë “kebab në poç” — mishi dhe perimet mbyllen në një poç balte, i cili vuloset me brumë dhe piqet ngadalë në furrë. Magjia ndodh në tavolinë: poçi hapet me një thikë para syve të mysafirëve.
Përbërësit (për 4-6 persona)
- 700 g mish qengji (copë me yndyrë mesatare)
- 2 domate të mëdha, të prera në copëza
- 2 speca jeshilë, të prerë në rripa
- 1 qepë e madhe, e prerë në rripa
- 2 thelpinj hudhre, të shtypur
- 2 lugë gjelle salcë domatesh
- 1 lugë çaji paprika
- 1 lugë çaji piper i zi
- 1 lugë çaji kripë (sipas shijes)
- 3 lugë gjelle vaj (ulliri ose luledielli)
- Për vulosjen e poçit: brumë i thjeshtë (miell + ujë + kripë)
Hapat e përgatitjes
- Nxehe furrën në 200°C. Laji poçin e baltes me ujë të ngrohtë dhe thaje mirë.
- Ngrohe vajin në një tigan të madh dhe skuq mishin në zjarr të fortë derisa të marrë ngjyrë në të gjitha anët (rreth 6-8 minuta).
- Shto qepën, specat dhe hudhrën; vazhdo skuqjen edhe 3-4 minuta të tjera.
- Shto salcën e domateve, paprikën, piperin e zi dhe kripën; përzieje mirë 2 minuta.
- Shto domatet e prera dhe 1 gotë ujë të nxehtë; lëre të marrë një valë dhe fike zjarrin.
- Vendose përzierjen brenda poçit të baltes (mbushe deri në rreth 3/4 e vëllimit).
- Hape brumin në një disk pak më të madh se goja e poçit, mbuloje gojën dhe shtyp mirë skajet për ta vulosur plotësisht.
- Vendose poçin në furrë dhe pjek për 60-75 minuta në 200°C, derisa brumi të marrë ngjyrë të artë.
- Hiqe nga furra, lëre të pushojë 5 minuta, pastaj çape brumin me një thikë para syve të mysafirëve dhe shërbeje të ngrohtë.
Koha e përgatitjes: rreth 30 minuta. Koha e pjekjes: 60-75 minuta. Porcionet: 4-6 persona.
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