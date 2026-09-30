Rusia pretendon se sulmi i natës goditi qendrën e komunikimeve në Kiev, objektet e energjisë dhe portin e Izmailit
Ministria ruse e Mbrojtjes publikoi të mërkurën listën e objektivave që thotë se i goditi gjatë natës — nga qendra e të dhënave De Novo në kryeqytet te hidrocentrali i Vyshhorodit, termocentrali Trypilska dhe një anije mallrash në Detin e Zi. Reuters thekson se nuk ka mundur t'i verifikojë pretendimet në mënyrë të pavarur.
Rusia tha të mërkurën se forcat e saj kryen gjatë natës një sulm masiv ndaj Ukrainës, duke goditur një qendër komunikimi në kryeqytet, objekte energjetike në rajonin e Kievit që, sipas Moskës, mbështesin prodhimin ushtarak, si dhe infrastrukturën portuale në Izmail, siç njofton Reuters.
Sipas ministrisë ruse të Mbrojtjes, në Kiev u godit qendra e të dhënave De Novo, të cilën Moska e përshkruan si një nyje të rëndësishme të shkëmbimit të trafikut të internetit në mbështetje të forcave të armatosura ukrainase. Në rajonin e Kievit, pretendimet ruse përfshijnë nënstacionin elektrik Kyivska pranë Nalyvaikivkës, hidrocentralin e Kievit në Vyshhorod, termocentralin Trypilska dhe një objekt magazinimi energjie në Horenychi — objekte që, sipas Moskës, furnizonin me energji sektorin ushtarako-industrial të Ukrainës dhe bazat ushtarake brenda e përreth kryeqytetit.
Në rajonin e Odesës, Rusia thotë se goditi një kompleks industrial në portin e Izmailit që, sipas saj, përdorej për pritjen, magazinimin dhe transportin e ngarkesave ushtarake dhe karburanteve për ushtrinë ukrainase. Po ashtu, Moska pretendon se goditi një anije mallrash në veriperëndim të Detit të Zi, e cila dyshohet se transportonte pajisje ushtarake dhe mallra me përdorim të dyfishtë drejt portit të Odesës.
Reuters thekson se nuk ka mundur t’i verifikojë në mënyrë të pavarur pretendimet ruse. Sulmi i natës — gjatë të cilit shpërthyen zjarre në Kiev dhe u dëmtuan banesa e infrastrukturë, sipas zyrtarëve ukrainas — detyroi Rumaninë dhe Poloninë, anëtare të NATO-s dhe BE-së, të ngrenë në ajër avionë luftarakë për të mbrojtur hapësirat e tyre ajrore, sipas deklaratave të ministrive të tyre të mbrojtjes. Kompania energjetike DTEK njoftoi se punonjësit e saj rikthyen energjinë elektrike për 8,000 familje në Kiev.
Ky ishte një tjetër natë sulmesh intensive kundër kryeqytetit ukrainas, pas natës ku, sipas guvernatorit të rajonit të Kievit, një fëmijë humbi jetën në Vyshhorod nga një sulm rus me raketë e dron.
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