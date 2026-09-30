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Ukraina

Rusia kërcënon NATO-n me armë bërthamore nëse tentohet izolimi i Kaliningradit: aleanca dënon ‘retorikën e papërgjegjshme’

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Katedralja e Krishtit Shpëtimtar në Kaliningrad. Foto: Suicasmo / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Rusia ka paralajmëruar NATO-n se është gati të përdorë armë bërthamore nëse aleanca perëndimore tenton të izolojë Kaliningradin, eksklavën ruse në Detin Baltik, siç njofton Reuters.

Paralajmërimi është bërë në një dokument jozyrtar (“non-paper”) dërguar NATO-s, të cilin e ka parë agjencia ndërkombëtare e lajmeve. Në dokument, Moska akuzon aleancën për një “kurs të rrezikshëm dhe të papërgjegjshëm” që mbart “rrezik të lartë të shpërthimit të një konflikti të drejtpërdrejtë të armatosur”. Po ashtu, dokumenti përmend mundësinë e “sulmeve ruse kundër qendrave të vendimmarrjes në shtetet anëtare të aleancës që në fillim të konfliktit”.

Citohet tekstualisht në dokument: “Rusia do të jetë gati të përdorë të gjithë arsenalin e forcave dhe mjeteve në dispozicion, përfshirë armët bërthamore, për të mbrojtur territorin e saj nëse vendet e NATO-s ndërmarrin ndonjë tentativë për të izoluar Rajonin e Kaliningradit nga pjesa tjetër e vendit.”

Përveç paralajmërimit privat, ambasadat ruse në të paktën tri vende evropiane kanë lëshuar deklarata në tri ditët e fundit ku akuzojnë NATO-n se po përshkallëzon tensionet përmes stërvitjeve ushtarake dhe skenarëve që përfshijnë Kaliningradin. Moska mohon akuzat perëndimore se përbën kërcënim për Evropën dhe thotë se nuk ka ndërmend të sulmojë vende të NATO-s, por paralajmëron se çdo agresion ndaj Kaliningradit do të marrë përgjigjen më të fortë të mundshme.

Paralajmërimet e reja tregojnë një rritje të mprehtë të tensionit mes Rusisë dhe vendeve evropiane, të cilat akuzojnë Moskën se po intensifikon “luftën hibride” në kontinent përmes sabotazheve dhe zjarreve. Kaliningradi është një territor rus i militarizuar rëndë, i ngjeshur mes Polonisë dhe Lituanisë — të dyja anëtare të NATO-s.

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