Alarmet raketore i kushtojnë Ukrainës 45 milionë dollarë në orë, thotë ministri i Ekonomisë
Alarmet raketore i kushtojnë Ukrainës rreth 45 milionë dollarë për çdo orë që detyrojnë bizneset të ndalojnë punën, ka thënë ministri i Ekonomisë dhe Mjedisit Oleksandr Kravchenko në një intervistë për Guardian, publikuar më 30 shtator, sipas The Kyiv Independent.
“Nëse njerëzit janë në bunker, biznesi ndalon,” tha Kravchenko. Alarmet e zgjatura raketore mund ta sjellin në ngërç pjesë të mëdha të ekonomisë, ndërsa punëtorët strehohen në strehime — disa alarme zgjasin me orë të tëra. Më 2 shtator Ukraina futi një sistem paralajmërimi ajror me dy nivele për të zbutur dëmin ekonomik: alarmet e kuqe lëshohen kur ka kërcënim raketor dhe kërkojnë ndalimin e veprimtarisë së bizneseve dhe strehimin e njerëzve, ndërsa alarmet e verdha paralajmërojnë kryesisht për kërcënime dronësh dhe lejojnë shumë biznese të vazhdojnë punën.
Rusia e ka intensifikuar fushatën ajrore kundër qyteteve ukrainase dhe infrastrukturës kritike. Kravchenko tha se më shumë se gjysma e bizneseve vazhdojnë të punojnë gjatë alarmeve të verdha, por kjo nuk do të thotë se nuk ka rrezik: më 28 shtator, një dron reaktiv rus goditi ndërtesën e Akademisë Kombëtare të Shkencave në qendër të Kievit gjatë një alarmi të verdhë, ndërsa punonjësit ishin ende brenda — sulmi vrau një ndihmës të ish-sekretarit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare Volodymyr Horbulin dhe plagosi të tjerë.
“Ajo që nuk e kishim parashikuar plotësisht ishte se sa shpejt Rusia do t’i zhvillonte këta dronë reaktivë dhe do t’i përdorte për të goditur gjithçka,” tha Kravchenko. Sipas ministrit, sulmet ruse kanë shkaktuar rreth 10 miliardë dollarë dëme në asetet fikse të Ukrainës vetëm këtë vit — uzina çeliku, magazina, qendra logjistike dhe qendra të dhënash janë goditur, ndërsa Moska po synon gjithnjë e më shumë infrastrukturën që mbështet ekonominë e vendit. Rusia ka shtuar edhe sulmet ndaj porteve ukrainase të Detit të Zi dhe infrastrukturës detare të eksporteve, duke i shtuar presion njërës prej rrugëve kryesore tregtare.
Qeveria po diskuton mënyra për t’u lejuar më shumë kompanive private të blejnë sisteme ukrainase të mbrojtjes ajrore për të mbrojtur objektet e tyre. Dëmi i vazhdueshëm po shton presionin mbi financat shtetërore: qeveria e ka ulur deficitin e vlerësuar buxhetor prej 27 miliardë dollarësh këtë vit në rreth 20 miliardë përmes shkurtimeve të shpenzimeve dhe burimeve të brendshme. Kievi kërkon mbështetje të mëtejshme nga BE-ja, Japonia, Kanadaja dhe Britania e Madhe, përfshirë mundësinë e sjelljes përpara të financimeve të planifikuara për vitin e ardhshëm. “Kostoja e luftës thjesht po rritet,” tha Kravchenko, duke treguar nevojat në rritje për shpenzime për mbrojtjen ajrore dhe dronë kapës kundër armëve të reja reaktive ruse. Nevojat e jashtme të financimit të Ukrainës për 2027 vlerësohen në 52.6 miliardë dollarë, nga të cilat rreth 20 miliardë janë siguruar deri tani.
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