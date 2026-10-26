Rusia sulmon Kievin me raketa balistike: një i vrarë, nën zjarr objekte mjekësore dhe një brigadë e urgjencës
Shpërthime në kryeqytet gjatë alarmit ajror; goditje pranë një stacioni metroje dhe dëme në objekte mjekësore, ndërsa një ekip i urgjencës u plagos rrugës për në një thirrje
Shpërthime u dëgjuan në Kiev gjatë alarmit ajror, ndërsa trupat ruse e sulmuan kryeqytetin me raketa balistike, siç njofton Ukrinform
Pasojat e sulmit i raportojnë kryebashkiaku Vitali Klitschko dhe Administrata Ushtarake e Qytetit të Kievit (KMVA). Në orën 22:03, Klitschko njoftoi se nën zjarr kishte rënë një brigadë mjekësh të urgjencës që po shkonte në një thirrje dhe se, paraprakisht, kishte të plagosur. Në rrethin Desnianskyi, paraprakisht, kishte një goditje pranë njërës prej stacioneve të metrosë dhe një automjet po digjej, ndërsa KMVA njoftoi në orën 22:08 se në Desnianskyi ishte dëmtuar një automjet dhe informacioni për të plagosurit po sqarohej. Në orën 22:27, Klitschko njoftoi se nga granatimet ishte dëmtuar një objekt mjekësor në rrethin Dniprovskyi, ku vala e shpërthimit kishte thyer dritaret në repartin e reanimacionit, për momentin pa të plagosur aty. Në një objekt tjetër mjekësor në të njëjtin rreth ishin thyer dritaret në dy reparte, ndërsa pacientët dhe personeli mjekësor nuk ishin lënduar. Në orën 22:29, Klitschko njoftoi se në Dniprovskyi ishte goditur edhe një ndërtesë në territorin e një zone jorezidenciale dhe se, paraprakisht, pranë një supermarketi aty pranë kishte një të vrarë, ndërsa KMVA konfirmoi në orën 22:35 dëmtimin e ndërtesës jorezidenciale në Dniprovskyi. Po në orën 22:35, Klitschko njoftoi se mes mjekëve të plagosur të urgjencës që kishin mbërritur në thirrje ishin një paramedik dhe një teknik i mjekësisë urgjente, se paraprakisht plagët ishin jo kritike dhe mjekët vazhdonin punën, si dhe se ishte dëmtuar edhe automjeti i urgjencës. Si kontekst, siç raportoi Ukrinform-i, javën e kaluar Rusia lëshoi mbi Ukrainën rreth 1.600 bomba ajrore të drejtuara, 48 raketa të llojeve të ndryshme, përfshirë balistike, dhe gati 2.300 dronë sulmues.
Pasojat e sulmit i raportojnë kryebashkiaku Vitali Klitschko dhe Administrata Ushtarake e Qytetit të Kievit (KMVA). Në orën 22:03, Klitschko njoftoi se nën zjarr kishte rënë një brigadë mjekësh të urgjencës që po shkonte në një thirrje dhe se, paraprakisht, kishte të plagosur. Në rrethin Desnianskyi, paraprakisht, kishte një goditje pranë njërës prej stacioneve të metrosë dhe një automjet po digjej, ndërsa KMVA njoftoi në orën 22:08 se në Desnianskyi ishte dëmtuar një automjet dhe informacioni për të plagosurit po sqarohej.
Në orën 22:27, Klitschko njoftoi se nga granatimet ishte dëmtuar një objekt mjekësor në rrethin Dniprovskyi, ku vala e shpërthimit kishte thyer dritaret në repartin e reanimacionit, për momentin pa të plagosur aty. Në një objekt tjetër mjekësor në të njëjtin rreth ishin thyer dritaret në dy reparte, ndërsa pacientët dhe personeli mjekësor nuk ishin lënduar.
Në orën 22:29, Klitschko njoftoi se në Dniprovskyi ishte goditur edhe një ndërtesë në territorin e një zone jorezidenciale dhe se, paraprakisht, pranë një supermarketi aty pranë kishte një të vrarë, ndërsa KMVA konfirmoi në orën 22:35 dëmtimin e ndërtesës jorezidenciale në Dniprovskyi. Po në orën 22:35, Klitschko njoftoi se mes mjekëve të plagosur të urgjencës që kishin mbërritur në thirrje ishin një paramedik dhe një teknik i mjekësisë urgjente, se paraprakisht plagët ishin jo kritike dhe mjekët vazhdonin punën, si dhe se ishte dëmtuar edhe automjeti i urgjencës.
Si kontekst, siç raportoi Ukrinform-i, javën e kaluar Rusia lëshoi mbi Ukrainën rreth 1.600 bomba ajrore të drejtuara, 48 raketa të llojeve të ndryshme, përfshirë balistike, dhe gati 2.300 dronë sulmues.
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