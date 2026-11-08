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Serbia

Autobusi i “Niš ekspresit” përmbyset pranë Zagrebit, dy të vdekur dhe 33 të plagosur

Aksident i rëndë mëngjesin e së dielës në autostradën A3 në Kroaci: autobusi i linjës Nish–Zagreb u përmbys pranë Ivanić-Gradit; gjashtë persona janë plagosur rëndë, ndërsa hetimi për shkaqet e aksidentit vazhdon.

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Autobusi i përmbysur në autostradën A3 pranë Ivanić-Gradit. Foto: Marko Todorov / CROPIX

Dy persona kanë humbur jetën dhe 33 të tjerë janë plagosur, kur autobusi i transportuesit “Niš ekspres” me targa të Serbisë u përmbys mëngjesin e së dielës në autostradën A3 në Kroaci, siç njofton RTS-ja. Aksidenti ndodhi rreth orës 07:25, në kilometrin e 61-të të autostradës, në drejtim të Zagrebit, menjëherë pas nyjës Ivanić-Grad, konfirmoi policia zagrebase.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Kroacisë, në aksident humbën jetën dy persona, gjashtë u plagosën rëndë dhe 27 të tjerë morën lëndime të lehta. Në autobusin e linjës së rregullt Nish–Zagreb ndodheshin gjithsej 35 persona — 33 pasagjerë dhe dy shoferë — siç raportojnë mediat kroate dhe serbe.

Në vendngjarje u dërguan nëntë ekipe të urgjencës mjekësore, përfshirë ekipin me helikopter, si dhe 15 zjarrfikës me shtatë mjete nga tri njësi, tha për HRT-në komandanti i zjarrfikësve të Qarkut të Zagrebit, Dario Kezerić, duke shtuar se njoftimi për daljen e autobusit nga rruga mbërriti në orën 07:28.

Të plagosurit u shpërndanë në pesë spitale të Zagrebit — Qendra Klinike Spitalore Zagreb, Qendra “Sestre milosrdnice”, Spitali Klinik Dubrava, Klinika e Traumatologjisë në Draškovićeva dhe Spitali Klinik Merkur. Në Spitalin Dubrava u pranuan pesë të plagosur, mes tyre një 20-vjeçare e plagosur rëndë, e transportuar me helikopter.

Policia kroate po zhvillon hetimet (ekspertizën) në vendngjarje për të përcaktuar shkaqet e përmbysjes, të cilat ende nuk dihen; identiteti i viktimave nuk është bërë ende publik. Për shkak të aksidentit, qarkullimi mes nyjeve Ivanić-Grad dhe Rugvica në drejtim të Breganës zhvillohet me një korsi dhe me kufizim shpejtësie prej 60 km/h, njoftoi Klubi Kroat i Automjeteve (HAK).

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