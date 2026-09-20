Rusia thotë se rrëzoi 76 dronë ukrainas drejt Moskës; pezullohen fluturimet në Domodedovo dhe Zhukovsky
Autoritetet ruse thanë të shtunën se dhjetëra dronë ukrainas u kapën gjatë natës rrugës për në Moskë, në kuadër të një sulmi më të gjerë që, sipas tyre, synoi rajone të shumta në Rusi.
Kryebashkiaku i Moskës, Sergei Sobyanin, tha se mbrojtja ajrore kishte rrëzuar dronë që po i afroheshin kryeqytetit, dhe më vonë raportoi se numri total i kapur u rrit në 76. Sipas tij, punonjësit e emergjencës po operonin në vendet ku kishin rënë mbeturina dronësh; ai nuk dha detaje të tjera.
Autoritetet ruse të aviacionit kufizuan përkohësisht operimet në aeroportet Domodedovo dhe Zhukovsky pranë Moskës gjatë natës, duke përmendur shqetësimet për sigurinë e fluturimeve. Kufizime të përkohshme u raportuan gjithashtu në aeroporte të tjera, përfshirë Saratovin, ndërsa sulmet vazhduan.
The Kyiv Independent shkruan se nuk i verifikoi menjëherë pretendimet ruse.
Sulmet erdhën pasi Ministria ruse e Mbrojtjes kishte pretenduar më parë se mbrojtja ajrore kishte kapur dhe shkatërruar 288 dronë ukrainas midis orës 8 të mëngjesit dhe 8 të mbrëmjes (koha lokale) më 19 shtator mbi rajone të shumta, përfshirë rajonin e Moskës, si dhe Krimenë e okupuar dhe Detin e Zi.
Sipas ministrisë, dronët u kapën mbi rajonet Belgorod, Kursk, Bryansk, Kaluga, Oryol, Tula, Ryazan, Nizhny Novgorod dhe Vladimir, rajonin e Moskës, Krasnodar Krai, Krimenë e okupuar dhe Detin e Zi.
Burimi: The Kyiv Independent
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.