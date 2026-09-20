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20 Sht 2026
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Rusia thotë se rrëzoi 76 dronë ukrainas drejt Moskës; pezullohen fluturimet në Domodedovo dhe Zhukovsky Sulmi izraelit në Gaza vret djalin e kreut të Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës Mohsen Rezaei: Irani ka 7 kushte për fillimin e bisedimeve me SHBA-në — heqja e bllokadës detare, shkrirja e aseteve, ndalimi i luftës 19 shtator: Caufield vendos në shtesë, debutime të rëndësishme dhe fitore e Stars në parasezonin e NHL Trump kthehet një ditë më herët në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa Huthit sulmojnë Riadin
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Ukraina

Rusia thotë se rrëzoi 76 dronë ukrainas drejt Moskës; pezullohen fluturimet në Domodedovo dhe Zhukovsky

· 2 min lexim
Foto: Strober / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Autoritetet ruse thanë të shtunën se dhjetëra dronë ukrainas u kapën gjatë natës rrugës për në Moskë, në kuadër të një sulmi më të gjerë që, sipas tyre, synoi rajone të shumta në Rusi.

Kryebashkiaku i Moskës, Sergei Sobyanin, tha se mbrojtja ajrore kishte rrëzuar dronë që po i afroheshin kryeqytetit, dhe më vonë raportoi se numri total i kapur u rrit në 76. Sipas tij, punonjësit e emergjencës po operonin në vendet ku kishin rënë mbeturina dronësh; ai nuk dha detaje të tjera.

Autoritetet ruse të aviacionit kufizuan përkohësisht operimet në aeroportet Domodedovo dhe Zhukovsky pranë Moskës gjatë natës, duke përmendur shqetësimet për sigurinë e fluturimeve. Kufizime të përkohshme u raportuan gjithashtu në aeroporte të tjera, përfshirë Saratovin, ndërsa sulmet vazhduan.

The Kyiv Independent shkruan se nuk i verifikoi menjëherë pretendimet ruse.

Sulmet erdhën pasi Ministria ruse e Mbrojtjes kishte pretenduar më parë se mbrojtja ajrore kishte kapur dhe shkatërruar 288 dronë ukrainas midis orës 8 të mëngjesit dhe 8 të mbrëmjes (koha lokale) më 19 shtator mbi rajone të shumta, përfshirë rajonin e Moskës, si dhe Krimenë e okupuar dhe Detin e Zi.

Sipas ministrisë, dronët u kapën mbi rajonet Belgorod, Kursk, Bryansk, Kaluga, Oryol, Tula, Ryazan, Nizhny Novgorod dhe Vladimir, rajonin e Moskës, Krasnodar Krai, Krimenë e okupuar dhe Detin e Zi.

Burimi: The Kyiv Independent

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