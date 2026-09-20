Le Pen dënon Rusinë për konfiskimin e aseteve të Nestlé-s dhe Auchan-it: “Akt armiqësor” ndaj Evropës
Liderja e ekstremit të djathtë francez Marine Le Pen dhe presidenti i Rassemblement National, Jordan Bardella, dënuan Moskën pasi Rusia vendosi operacionet vendore të gjigantit zviceran të ushqimeve Nestlé dhe zinxhirit francez të shitjeve Auchan nën administrim të përkohshëm, duke e cilësuar lëvizjen si "akt armiqësor" kundër interesave franceze dhe evropiane.
Dy politikanët francezë reaguan të shtunën me një deklaratë të përbashkët pasi presidenti rus Vladimir Putin vendosi asetet ruse të Auchan-it dhe Nestlé-s nën administrim të përkohshëm. “Nuk do të tolerojmë kurrë që një fuqi e huaj, në këtë rast Rusia, të shpresojë të diktojë politikën e vendit tonë drejtpërdrejt apo tërthorazi përmes frikësimit, kërcënimeve, destabilizimit apo presionit psikologjik,” thanë Le Pen dhe Bardella.
Ata shtuan se asnjë provokim apo operacion i fshehtë rus nuk duhet ta çojë Francën që ta ndihmojë Moskën të arrijë qëllimet e saj të luftës në Ukrainë, ndërkohë që debati mbi nivelin dhe kushtet e mbështetjes franceze për Kievin mbetet, sipas tyre, një temë legjitime e politikës së brendshme. Deklarata vjen në një kohë kur Franca i afrohet zgjedhjeve presidenciale të prillit 2027, me raundin e parë të planifikuar më 18 prill.
Kremlini e ka vendosur mekanizmin e administrimit të përkohshëm që në vitin 2023 për asetet e kompanive nga vendet që i konsideron “jo-miqësore”. Në raste të mëparshme, prodhuesi francez i qumështit Danone dhe prodhuesi danez i birrës Carlsberg u vendosën nën administrim të përkohshëm para se të transferoheshin apo t’u shiteshin pronarëve rusë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov e përshkroi vendimin e fundit si përgjigje ndaj asaj që Moska i quan veprime armiqësore të vendeve evropiane, përfshirë sanksionet dhe mbështetjen për Ukrainën. Nestlé tha se po vlerëson opsionet e saj dhe kërkon të mbrojë punonjësit dhe interesat e biznesit.
Le Pen dhe Bardella i lidhën konfiskimet e aseteve me atë që e përshkruan si përkeqësim të gjerë të mjedisit të sigurisë në Evropë. Ata përmendën tentativën e sulmit me dron shpërthyes në aeroportin Leipzig/Halle në Gjermani, të cilën autoritetet gjermane ia atribuojnë Rusisë, si dhe paralajmërimet e qeverive evropiane për operacione të mundshme hibride ruse kundër vendeve që mbështesin Ukrainën.
Dy politikanët thanë se Franca duhet të forcojë mbrojtjen e infrastrukturës strategjike, objekteve të ndjeshme dhe kompanive të industrisë së mbrojtjes, dhe shprehën solidaritet me vendet evropiane të synuara nga sabotimi apo fushatat e dyshuara të destabilizimit. “Politika e jashtme e Francës vendoset në Paris,” thanë ata, duke shtuar se nuk mund të përcaktohet nga Moska apo nga asnjë kryeqytet tjetër i huaj.
Burimi: The Kyiv Independent
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