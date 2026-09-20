Mohsen Rezaei: Irani ka 7 kushte për fillimin e bisedimeve me SHBA-në — heqja e bllokadës detare, shkrirja e aseteve, ndalimi i luftës
Mohsen Rezaei, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të pranojnë “të drejtat dhe kushtet” e Iranit nëse duan të de-përshkallëzojnë konfliktin. Në një postim në platformën X, Rezaei shkroi: “Irani ka shpallur 7 kushte për fillimin e çdo negociate me Shtetet e Bashkuara”, duke shtuar se “mesazhi i Teheranit është i qartë dhe i paqartë; nëse Uashingtoni dëshiron t’i shpëtojë moçaleve që ka krijuar, duhet të njohë të drejtat e Iranit dhe të pranojë kushtet e tij.”
Postimi erdhi pas një interviste ekskluzive për Al Jazeera-n, në të cilën Rezaei tha se Teherani ia ka përcjellë kushtet e tij për përfundimin e luftës Shtëpisë së Bardhë përmes ndërmjetësve katarianë. Mes kushteve janë heqja e bllokadës detare amerikane, shkrirja e aseteve të ngrira iraniane dhe ndalimi i luftës në të gjitha frontet, në veçanti në frontin jemenas.
Rezaei përsëriti dy mesazhe paralelisht: gatishmërinë e Teheranit për angazhim diplomatik, por edhe përgatitjen për një raund tjetër përballjeje. Ai konfirmoi se doktrina bërthamore e Iranit do të mbetet e pandryshuar, duke theksuar përkushtimin ndaj fetvasë së udhëheqësit suprem, ndonëse la hapur mundësinë e një ndryshimi në të ardhmen.
Në të njëjtën kohë, ministri i Brendshëm i Pakistanit, Mohsin Naqvi, pritet të mbërrijë sot në Teheran për bisedime dypalëshe — Ministria e Jashtme iraniane tha megjithatë se nuk ishte në dijeni nëse ai mbartte ndonjë mesazh nga SHBA-ja.
Burimi: Al Jazeera English
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