Sulmi izraelit në Gaza vret djalin e kreut të Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës
Një sulm ajror izraelit në Rripin e Gazës vrau djalin e një zyrtari të lartë shëndetësor, raportoi Al Jazeera. Pamjet nga pasojat e sulmit tregojnë Munir al-Bursh-in, drejtorin e përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, duke mbajtur trupin e djalit të tij Ahmed mes rrënojave të spitalit ku ndodhej ai.
“Isha me të në çadër dhe ai më tha: ‘Baba, do të na godasin, ty dhe mua së bashku’,” i tha al-Bursh Al Jazeera-s. “Unë i thashë se jemi me vullnetin dhe fatin e Zotit… Zoti është më i madhi.” Ai shtoi: “E konsiderojmë martir për hir të Zotit të plotfuqishëm… bëri atë që duhej për shtëpinë, vendin dhe familjen e tij.”
Kjo është humbja e dytë personale për zyrtarin palestinez: vajza e tij u vra në dhjetor 2023 në një sulm izraelit. Sulmi vjen në kuadër të luftës së zgjeruar të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, e cila ka përfshirë fronte të shumta në rajon.
Burimi: Al Jazeera English
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