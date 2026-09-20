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20 Sht 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Sulmi izraelit në Gaza vret djalin e kreut të Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës

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Infrastrukturë e shkatërruar në Rripin e Gazës. Foto: Yousef Alnono / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Një sulm ajror izraelit në Rripin e Gazës vrau djalin e një zyrtari të lartë shëndetësor, raportoi Al Jazeera. Pamjet nga pasojat e sulmit tregojnë Munir al-Bursh-in, drejtorin e përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, duke mbajtur trupin e djalit të tij Ahmed mes rrënojave të spitalit ku ndodhej ai.

“Isha me të në çadër dhe ai më tha: ‘Baba, do të na godasin, ty dhe mua së bashku’,” i tha al-Bursh Al Jazeera-s. “Unë i thashë se jemi me vullnetin dhe fatin e Zotit… Zoti është më i madhi.” Ai shtoi: “E konsiderojmë martir për hir të Zotit të plotfuqishëm… bëri atë që duhej për shtëpinë, vendin dhe familjen e tij.”

Kjo është humbja e dytë personale për zyrtarin palestinez: vajza e tij u vra në dhjetor 2023 në një sulm izraelit. Sulmi vjen në kuadër të luftës së zgjeruar të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, e cila ka përfshirë fronte të shumta në rajon.

Burimi: Al Jazeera English

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