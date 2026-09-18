Salep tradicionale — pija e nxehtë osmane me kanellë
Një pije kremoze dhe aromatike e trashëguar nga Perandoria Osmane, e bërë me qumësht, lule salepi dhe kanellë — ngrohtëse perfekte për ditët e ftohta të vjeshtës dhe dimrit.
Përbërësit:
- 1 litër qumësht i plotë (rreth 4 filxhanë)
- 2 lugë gjelle sheqer (sipas shijes)
- 1 lugë çaji lule salepi pluhur
- 1 lugë çaji niseshte (opsionale, për më shumë kremozitet)
- Kanellë e bluar për spërkatje sipër
- Pak vanilje (opsionale)
Hapat e përgatitjes:
- Përzi në një enë të vogël lulen e salepit pluhur me sheqerin (dhe niseshten nëse e përdor), që pluhuri të mos krijojë grumbuj.
- Hidh qumështin në një tenxhere të thellë dhe shto përzierjen e thatë, duke përzier me tel kuzhine.
- Vër tenxheren në zjarr të ulët dhe përziej VAZHDIMISHT pa u ndalur.
- Pasi të arrijë vlim të lehtë, vazhdo përzierjen edhe 8–10 minuta të tjera derisa pija të trashet dhe të marrë konsistencë kremoze.
- Hiqe nga zjarri, hidhe në filxhanë të ngrohtë dhe spërkate sipër me kanellë të bluar. Serviroje menjëherë të nxehtë.
Koha: Përgatitja 5 minuta, gatimi 12–15 minuta. Porcione: 4 filxhanë.
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