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Pije

Salep tradicionale — pija e nxehtë osmane me kanellë

Një pije kremoze dhe aromatike e trashëguar nga Perandoria Osmane, e bërë me qumësht, lule salepi dhe kanellë — ngrohtëse perfekte për ditët e ftohta të vjeshtës dhe dimrit.

· 1 min lexim

Përbërësit:

  • 1 litër qumësht i plotë (rreth 4 filxhanë)
  • 2 lugë gjelle sheqer (sipas shijes)
  • 1 lugë çaji lule salepi pluhur
  • 1 lugë çaji niseshte (opsionale, për më shumë kremozitet)
  • Kanellë e bluar për spërkatje sipër
  • Pak vanilje (opsionale)

Hapat e përgatitjes:

  1. Përzi në një enë të vogël lulen e salepit pluhur me sheqerin (dhe niseshten nëse e përdor), që pluhuri të mos krijojë grumbuj.
  2. Hidh qumështin në një tenxhere të thellë dhe shto përzierjen e thatë, duke përzier me tel kuzhine.
  3. Vër tenxheren në zjarr të ulët dhe përziej VAZHDIMISHT pa u ndalur.
  4. Pasi të arrijë vlim të lehtë, vazhdo përzierjen edhe 8–10 minuta të tjera derisa pija të trashet dhe të marrë konsistencë kremoze.
  5. Hiqe nga zjarri, hidhe në filxhanë të ngrohtë dhe spërkate sipër me kanellë të bluar. Serviroje menjëherë të nxehtë.

Koha: Përgatitja 5 minuta, gatimi 12–15 minuta. Porcione: 4 filxhanë.

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