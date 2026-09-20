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Receta gatimi

Sallatë me panxhar, arra dhe djathë — sallata mesdhetare me shije të ëmbël dhe krokante

Panxhar i pjekur i kombinuar me arra të thekura, djathë të bardhë dhe një salcë të lehtë me mjaltë dhe uthull molle — një sallatë e freskët, ngjyrosëse dhe plot shije.

· 1 min lexim

Përbërësit

  • 3 panxharë mesatarë (rreth 500 g)
  • 1 qepë e kuqe e vogël
  • 80 g arra
  • 100 g djathë i bardhë (feta) ose djathë dhie
  • 1 tufë e vogël majdanoz i freskët
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri
  • 1 lugë gjelle uthull molle
  • 1 lugë çaji mjaltë
  • kripë dhe piper i zi i sapo bluar sipas shijes

Hapat e përgatitjes

  1. Lani panxharët mirë dhe ziejini në ujë të vluar me kripë për 40–45 minuta, derisa të bëhen të butë; lërini të ftohen pak, qërojini dhe priteni në feta ose kubikë.
  2. Thekni arrat në një tigan të thatë për 3–4 minuta, derisa të marrin aromë, pastaj prisni në copa.
  3. Për salcën: përzieni në një enë të vogël vajin e ullirit, uthullën e mollës, mjaltin, kripën dhe piperin.
  4. Në një sallatë-enë vendosni panxharët e prerë, qepën e kuqe të prerë hollë, arrat dhe majdanozin e prerë.
  5. Hidheni salcën sipër dhe përzieni lehtë që të përzihen shijet.
  6. Shpërndani sipër djathin e bardhë të thërrmuar dhe shërbejeni menjëherë.

Koha dhe porcionet: Përgatitja 15 minuta, gatimi 45 minuta. 4 porcione.

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