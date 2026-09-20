Sallatë me panxhar, arra dhe djathë — sallata mesdhetare me shije të ëmbël dhe krokante
Panxhar i pjekur i kombinuar me arra të thekura, djathë të bardhë dhe një salcë të lehtë me mjaltë dhe uthull molle — një sallatë e freskët, ngjyrosëse dhe plot shije.
Përbërësit
- 3 panxharë mesatarë (rreth 500 g)
- 1 qepë e kuqe e vogël
- 80 g arra
- 100 g djathë i bardhë (feta) ose djathë dhie
- 1 tufë e vogël majdanoz i freskët
- 4 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 lugë gjelle uthull molle
- 1 lugë çaji mjaltë
- kripë dhe piper i zi i sapo bluar sipas shijes
Hapat e përgatitjes
- Lani panxharët mirë dhe ziejini në ujë të vluar me kripë për 40–45 minuta, derisa të bëhen të butë; lërini të ftohen pak, qërojini dhe priteni në feta ose kubikë.
- Thekni arrat në një tigan të thatë për 3–4 minuta, derisa të marrin aromë, pastaj prisni në copa.
- Për salcën: përzieni në një enë të vogël vajin e ullirit, uthullën e mollës, mjaltin, kripën dhe piperin.
- Në një sallatë-enë vendosni panxharët e prerë, qepën e kuqe të prerë hollë, arrat dhe majdanozin e prerë.
- Hidheni salcën sipër dhe përzieni lehtë që të përzihen shijet.
- Shpërndani sipër djathin e bardhë të thërrmuar dhe shërbejeni menjëherë.
Koha dhe porcionet: Përgatitja 15 minuta, gatimi 45 minuta. 4 porcione.
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