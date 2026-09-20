Khinkali gjeorgjiane — dumplingat tradicionale me mish të grirë dhe erëza
Khinkali — dumplingat e famshme gjeorgjiane
Khinkali (ხინკალი) është pjata më e dashur e kuzhinës gjeorgjiane, e lindur në rajonet malore të Pshavit, Mtiuletit dhe Khevsuretit. Këto dumplinga me brumë të hollë mbushen me mish të grirë të erëzuar dhe shërbehen të nxehta, të spërkatura me piper të zi. Tradita thotë: hahet me duar, me kafshimin e parë pihet lëngu i shijshëm që mbahet brenda, ndërsa bishti i fortë (kudi) lihet në pjatë — për të numëruar sa ke ngrënë!
Përbërësit (për 4-5 persona, rreth 20 copë)
Për brumin:
- 500 g miell gruri
- 250 ml ujë
- 1 lugë çaji kripë
Për mbushjen:
- 400 g mish i grirë (viçi i përzier me mish qengji)
- 1 qepë e grirë shumë hollë
- 2 thelpinj hudhër të shtypur
- 1 lugë çaji kumën (zira)
- 1 lugë çaji piper i kuq i thatë
- 1/2 lugë çaji piper i zi
- 1 tufë koriandër e freskët e grirë (mund të zëvendësohet me majdanoz)
- 1 lugë çaji kripë
- 100 ml ujë të ftohtë
Hapat e përgatitjes
- Në një tas të madh përzieni miellin me kripën, shtoni ujin dhe zieni një brumë të fortë. Mbulojeni dhe lëreni të pushojë 30-40 minuta, pastaj ziejeni sërish për pak minuta.
- Në një enë përzieni mishin e grirë me qepën, hudhrën, kuminin, specat, kripën dhe koriandrën. Shtoni ujin e ftohtë dhe përzieni mirë — mbushja duhet të jetë e butë dhe e lëngshme, sepse lëngu është shpirti i khinkali-t.
- Ndani brumin në copa të vogla dhe hapini në rrathë të hollë me diametër rreth 15 cm.
- Vendosni një lugë gjelle mbushje në qendër të çdo rrethi. Mblidhni skajet lart dhe mbyllini duke i kthyer rrotull — do të formohet bishti karakteristik. Shtrëngoni fort që të mos hapen gjatë zierjes.
- Vlojëni ujë me kripë në një tenxhere të madhe. Hidhni khinkali-të me kujdes (bishtin poshtë), përzieni butësisht me lugë që të mos ngjiten me njëra-tjetrën dhe ziejini rreth 10 minuta, derisa të dalin në sipërfaqe.
- Nxirrini me lugë të shpuar, lërini të kullojnë pak dhe shërbejini të nxehta, të spërkatura me piper të zi të bluar.
Koha dhe porcionet: Përgatitja rreth 40 minuta (plus 30 minuta pushim brumi), zierja 10 minuta. Mjafton për 4-5 persona (rreth 20 khinkali).
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