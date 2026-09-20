Salmon i pjekur në furrë me hudhër, limon dhe barëra aromatike
Përbërësit
- 4 fileto salmoni (rreth 150 g secila)
- 4 lugë gjelle vaj ulliri ekstra të virgjër
- 4 thelpinj hudhre, të shtypur hollë
- Lëngu i 1 limoni të freskët
- Kripë sipas shijes
- Piper i zi i bluar sipas shijes
- 1 lugë çaji rozmarinë e freskët e grirë imët (ose gjysmë luge rozmarinë e thatë)
- 2 lugë gjelle majdanoz i freskët i grirë
- Feta limoni për servirje
Hapat e përgatitjes
- Ngrohe furrën në 200°C. Vendos një letër furre në tepsinë e pjekjes.
- Në një enë të vogël përziej vajin e ullirit, hudhrën e shtypur, lëngun e limonit, rozmarinën, kripën dhe piperin.
- Lyeji filetoto e salmonit nga të gjitha anët me marinadën dhe lërji 10 minuta të marrin shije.
- Vendosi filetot në tepsi me lëkurën poshtë (nëse e kanë) dhe piqji për 12–15 minuta, derisa mishi të ndahet lehtë me pirun.
- Spërkatji me majdanoz të freskët dhe shërbeji të ngrohta me feta limoni.
Kohë përgatitjeje: 10 minuta. Kohë gatimi: 15 minuta. Porcionet: 4 persona.
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