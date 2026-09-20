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Salmon i pjekur në furrë me hudhër, limon dhe barëra aromatike

· 1 min lexim

Përbërësit

  • 4 fileto salmoni (rreth 150 g secila)
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri ekstra të virgjër
  • 4 thelpinj hudhre, të shtypur hollë
  • Lëngu i 1 limoni të freskët
  • Kripë sipas shijes
  • Piper i zi i bluar sipas shijes
  • 1 lugë çaji rozmarinë e freskët e grirë imët (ose gjysmë luge rozmarinë e thatë)
  • 2 lugë gjelle majdanoz i freskët i grirë
  • Feta limoni për servirje

Hapat e përgatitjes

  1. Ngrohe furrën në 200°C. Vendos një letër furre në tepsinë e pjekjes.
  2. Në një enë të vogël përziej vajin e ullirit, hudhrën e shtypur, lëngun e limonit, rozmarinën, kripën dhe piperin.
  3. Lyeji filetoto e salmonit nga të gjitha anët me marinadën dhe lërji 10 minuta të marrin shije.
  4. Vendosi filetot në tepsi me lëkurën poshtë (nëse e kanë) dhe piqji për 12–15 minuta, derisa mishi të ndahet lehtë me pirun.
  5. Spërkatji me majdanoz të freskët dhe shërbeji të ngrohta me feta limoni.

Kohë përgatitjeje: 10 minuta. Kohë gatimi: 15 minuta. Porcionet: 4 persona.

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