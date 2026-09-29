Tiranë 26°C · Pjesërisht vranët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,674 ▼0.13%
DOW 51,255 ▼0.44%
NASDAQ 26,838 ▲0.07%
NAFTA 91.29 ▼1.41%
ARI 4,197 ▲0.69%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $83,682 ▲ +0.76% ETH $2,708 ▲ +1.42% XRP $1.5414 ▲ +3.58% SOL $119.9800 ▲ +1.44%
S&P 500 7,674 ▼0.13 % DOW 51,255 ▼0.44 % NASDAQ 26,838 ▲0.07 % NAFTA 91.29 ▼1.41 % ARI 4,197 ▲0.69 % S&P 500 7,674 ▼0.13 % DOW 51,255 ▼0.44 % NASDAQ 26,838 ▲0.07 % NAFTA 91.29 ▼1.41 % ARI 4,197 ▲0.69 %
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
29 Sht 2026
Breaking
Patoulis pas referimit nga Georgiadis: “Unë e kërkova vetë kontrollin — t’i jepet fund antropofagjisë” Filipçe: Mickoski nuk ka ndërmend ta vazhdojë rrugën evropiane — “do të mbetemi të izoluar” “Ambicia jonë, jo vetëm të jemi anëtarë të NATO-s”- 75 oficerë nga Shqipëria e Kosova nisin tre kurset profesionale, Lëvizte me armën plot, arrestohet 31-vjeçari, i sekuestrohet pistoleta dhe 14 fishekë Xolo Maridueña debuton në Broadway: ylli i «Cobra Kai»-it i bashkohet muzikalit «Buena Vista Social Club»
Menu
Receta gatimi

Salmorejo andaluzian — supa e ftohtë spanjolle me domate, bukë dhe vaj ulliri

Kremi i trashë dhe kadife i Kordobës: domate të pjekura, bukë, hudhër dhe vaj ulliri ekstra të virgjër, i servirur i ftohtë me vezë të zier dhe proshutë serrano.

· 2 min lexim

Salmorejo është supa e ftohtë krenare e Andaluzisë, me origjinë nga Kordoba. Më e trashë dhe më kremoze se gazpacho-ja, kjo supë përgatitet me pak përbërës të thjeshtë — domate të pjekura, bukë, hudhër dhe vaj ulliri ekstra të virgjër — dhe shërbehet gjithmonë shumë e ftohtë, e zbukuruar me vezë të zier dhe proshutë serrano.

Përbërësit

  • 1 kg domate të pjekura (domate të kuqe të mëdha ose varieteti “pera”)
  • 150 g bukë e bardhë e vjetër (pa kore), e thyer në copa
  • 1 thelp hudhre (i vogël; gjysmë nëse është i madh)
  • 100 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
  • 2 lugë gjelle uthull vere (sherry ose e bardhë)
  • 1 lugë çaji kripë
  • Për servirje: 2 vezë të ziera, të prera në kubikë; 50 g proshutë serrano (jamón), e prerë hollë; pak vaj ulliri

Hapat e përgatitjes

  1. Lani domatet, prijini në katërsh dhe hiqni pjesën e gjelbër. Vendosini në enën e blenderit së bashku me bukën e thyer në copa dhe lëreni të pushojë 10 minuta, që buka të thithë lëngun e domateve.
  2. Shtoni hudhrën, kripën dhe uthullën. Blendojeni mirë derisa të bëhet një krem i trashë dhe homogjen.
  3. Me blenderin ende në punë, hidhni vajin e ullirit ngadalë, në fije të hollë — si majoneza — derisa kremi të emulsohet dhe të marrë shkëlqim e ngjyrë portokalli të thellë.
  4. Shijojeni dhe rregullojeni kripën dhe uthullën sipas shijes. Kalojeni nëpër një sitë të hollë nëse dëshironi teksturë plotësisht kadifeje.
  5. Hidhni në enë, mbulojeni dhe lëreni në frigorifer të paktën 2 orë (idealisht 4) — salmorejo shërbehet gjithmonë shumë i ftohtë.
  6. Shërbejeni në tasa të ftohta, të zbukuruar me vezë të zier në kubikë, rripa proshute serrano dhe një fije vaj ulliri sipër.

Koha: Përgatitja 15 min + ftohje të paktën 2 orë; pa gatim në zjarr.
Porcionet: 4 persona.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu