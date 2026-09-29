Salmorejo andaluzian — supa e ftohtë spanjolle me domate, bukë dhe vaj ulliri
Kremi i trashë dhe kadife i Kordobës: domate të pjekura, bukë, hudhër dhe vaj ulliri ekstra të virgjër, i servirur i ftohtë me vezë të zier dhe proshutë serrano.
Salmorejo është supa e ftohtë krenare e Andaluzisë, me origjinë nga Kordoba. Më e trashë dhe më kremoze se gazpacho-ja, kjo supë përgatitet me pak përbërës të thjeshtë — domate të pjekura, bukë, hudhër dhe vaj ulliri ekstra të virgjër — dhe shërbehet gjithmonë shumë e ftohtë, e zbukuruar me vezë të zier dhe proshutë serrano.
Përbërësit
- 1 kg domate të pjekura (domate të kuqe të mëdha ose varieteti “pera”)
- 150 g bukë e bardhë e vjetër (pa kore), e thyer në copa
- 1 thelp hudhre (i vogël; gjysmë nëse është i madh)
- 100 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
- 2 lugë gjelle uthull vere (sherry ose e bardhë)
- 1 lugë çaji kripë
- Për servirje: 2 vezë të ziera, të prera në kubikë; 50 g proshutë serrano (jamón), e prerë hollë; pak vaj ulliri
Hapat e përgatitjes
- Lani domatet, prijini në katërsh dhe hiqni pjesën e gjelbër. Vendosini në enën e blenderit së bashku me bukën e thyer në copa dhe lëreni të pushojë 10 minuta, që buka të thithë lëngun e domateve.
- Shtoni hudhrën, kripën dhe uthullën. Blendojeni mirë derisa të bëhet një krem i trashë dhe homogjen.
- Me blenderin ende në punë, hidhni vajin e ullirit ngadalë, në fije të hollë — si majoneza — derisa kremi të emulsohet dhe të marrë shkëlqim e ngjyrë portokalli të thellë.
- Shijojeni dhe rregullojeni kripën dhe uthullën sipas shijes. Kalojeni nëpër një sitë të hollë nëse dëshironi teksturë plotësisht kadifeje.
- Hidhni në enë, mbulojeni dhe lëreni në frigorifer të paktën 2 orë (idealisht 4) — salmorejo shërbehet gjithmonë shumë i ftohtë.
- Shërbejeni në tasa të ftohta, të zbukuruar me vezë të zier në kubikë, rripa proshute serrano dhe një fije vaj ulliri sipër.
Koha: Përgatitja 15 min + ftohje të paktën 2 orë; pa gatim në zjarr.
Porcionet: 4 persona.
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