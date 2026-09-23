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Konflikti SHBA - Iran

Sanksionet amerikane mbyllin qiellin për Iranin: nga 23 shtatori asnjë linjë iraniane nuk fluturon dot thuajse në asnjë aeroport në botë

Sekretari i Thesarit amerikan njoftoi se nga 23 shtatori të gjitha linjat ajrore iraniane do të sanksionohen plotësisht. Aeroportet e Bagdadit dhe Maskatit kanë refuzuar tashmë fluturimet iraniane, ndërsa Teherani po i ridrejton ato për në Nexhef.

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Avion i linjës Iran Air në aeroportin Heathrow të Londrës (foto arkiv). Foto: John Taggart / CC BY-SA 2.0.

Sekretari i Thesarit amerikan njoftoi të hënën se «më 23 shtator, të gjitha linjat ajrore iraniane do të sanksionohen, që do të thotë se asnjë linjë iraniane nuk do të jetë në gjendje të operojë thuajse në asnjë aeroport në botë». Njoftimi shënon përshkallëzimin e izolimit financiar dhe ekonomik të Iranit, përtej bllokadës detare ndaj porteve të tij.

Pasojat praktike po ndihen tashmë. Zëdhënësi i Organizatës së Aviacionit Civil të Iranit tha se aeroportet e Bagdadit dhe Maskatit nuk pranojnë më fluturimet e linjave ajrore iraniane, raporton agjencia gjysmëzyrtare Mehr. Irani po koordinon ridrejtimin e fluturimeve me destinacion Bagdadin drejt aeroportit të Nexhefit në Irak. Më vete, Azerbaijan Airlines njoftoi se linjat iraniane kanë pezulluar fluturimet drejt Azerbajxhanit që nga e marta.

Një zyrtar irakian konfirmoi për Al Jazeera-n se aeroportet janë njoftuar të ndalojnë pranimin e avionëve iranianë. Masa godet një nga pak sektorët civilë iranianë që funksiononin ende jashtë sanksioneve, në një kohë kur lufta SHBA–Iran, që zgjat gati shtatë muaj, ka paralizuar trafikun përmes Ngushticës së Hormuzit.

Izolimi ajror vjen në të njëjtën javë kur SHBA-ja po shtrëngon edhe bllokadën detare dhe presidenti Trump po kërkon «izolimin e plotë ekonomik» të Iranit derisa Teherani të ndalojë sulmet ndaj anijeve tregtare. Diplomacia vijon paralelisht: të martën u zhvillua një takim tre-orësh mes të dërguarve amerikanë dhe delegacionit iranian në OKB, dhe Irani paraqiti kushtet e tij për rihapjen e Hormuzit.

Burimi: Al Jazeera

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