Koloneli rus raportohet i vrarë në shpërthimin e makinës pranë Shën Petersburgut
Një ushtarak rus u vra të enjten, më 12 nëntor, kur makina e tij shpërtheu në Shushary, pranë Shën Petersburgut, tha Komiteti Hetimor i Rusisë, siç njofton Kyiv Independent. Gazeta Fontanka raportoi se i vrari ishte kolonel i Forcave Ajrore dhe se shpërthimi ndodhi rreth orës 07:00 me orën lokale, në autostradën Kolpinskoye, pranë një supermarketi Lenta dhe një karburanti Tatneft.
Sipas Reuters, gradën nuk mundi ta verifikonte në mënyrë të pavarur dhe ushtaraku nuk u identifikua menjëherë. Pamjet video tregonin policinë ushtarake që kishte rrethuar zonën, një SUV blu e errët e dëmtuar nga bomba, me dyer, bagazh dhe kapak të hapur, ndërsa rruga ishte e mbushur me mbeturina, pranë një autobusi pasagjerësh që dukej i zbrazët dhe gjithashtu i dëmtuar.
Komiteti Hetimor tha se hetuesit dhe ekspertët mjekoligjorë po ekzaminojnë vendin e ngjarjes dhe po kryejnë ekzaminime, dhe se ka hapur çështje penale me dyshimin për vrasje.
Rusia ka fajësuar Ukrainën për vrasje të mëparshme të zyrtarëve të lartë ushtarakë, ndërsa burime ukrainase kanë marrë përsipër disa raste dhe kanë mohuar të tjera. Të enjten, më 12 nëntor, nuk kishte koment të menjëhershëm nga Ukraina, sipas Reuters.
Kjo është hera e dytë në më pak se tre muaj që një oficer rus vritet me autobombë në zonën e Shushary-t. Më 27 gusht, makina e majorit Sergei Sechkov dhe bashkëshortes së tij shpërtheu në të njëjtën zonë; Sechkov vdiq dhe gruaja u plagos rëndë.
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