Del trailer-i i plotë i «The Thomas Crown Affair»: Michael B. Jordan si hajduti miliarder i artit, në kinema më 5 mars 2027
Amazon MGM Studios publikoi trailer-in e plotë të versionit të tretë të thriller-it klasik të grabitjes, me Jordan në regji dhe në rol kryesor, Adria Arjona-n si hetuesen që e ndjek dhe Kenneth Branagh-un si antagonisti, koleksioni i të cilit bëhet shënjestër
Amazon MGM Studios publikoi të enjten, 12 nëntor 2026, trailer-in e plotë të ri të «The Thomas Crown Affair», siç njofton The Playlist. Filmi del ekskluzivisht në kinema më 5 mars 2027, ndërsa Michael B. Jordan është regjisor, producent dhe aktori kryesor: ai luan Thomas Crown-in, një miliarder që vjedh vepra të dashura arti në mbarë botën.
Sipas People, personazhi i Adria Arjona-s është një ish-agjente e FBI-së që punon me antagonistin e luajtur nga Kenneth Branagh. Asaj i janë ofruar 10 milionë dollarë për të rikuperuar veprën e vjedhur të Vincent van Gogh-ut, dhe mes saj e Crown-it lind një lidhje romantike, pa e ditur ai se ajo e heton. Ndërkohë, Crown duket se ka në shënjestër Branagh-un dhe koleksionin e tij personal të artit.
Kasti përfshin gjithashtu Lily Gladstone, Danai Gurira dhe Pilou Asbæk. Sinopsi zyrtar e përshkruan filmin si një thriller grabitjeje ku «njeriu më i rrezikshëm në dhomë është ai që askush nuk e vëzhgon».
Ky është versioni i tretë hollivudian i historisë. Origjinali i vitit 1968, me regji të Norman Jewison, kishte Steve McQueen si biznesmenin që organizon një grabitje banke dhe Faye Dunaway si hetuesen e sigurimeve, ndërsa remake-u i vitit 1999, me regji të John McTiernan, e zhvendosi veprimin në botën e artit, me Pierce Brosnan dhe Rene Russo.
Jordan debutoi si regjisor në vitin 2023 me «Creed III». Në CinemaCon në prill, ai tha se e kishte parë për herë të parë versionin e vitit 1999 kur ishte 12 vjeç dhe se prej vitesh ëndërronte ta bënte këtë film.
Producentë të filmit janë Michael B. Jordan, Elizabeth Raposo, Marc Toberoff, Patrick McCormick dhe Charles Roven, ndërsa kompanitë prodhuese janë Amazon MGM Studios, Outlier Society, Atlas Entertainment dhe Toberoff Productions.
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